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嫩模疑遭閨密約出殺害 去年兩人還一起過生日

梁姓女嫌（左）去年在臉書PO出陳姓嫩模生日時的合照，還寫著要一起過下一年的生日。（記者陳薏云翻攝）

2017-03-03  09:05

〔記者陳薏云／台北報導〕24歲的通緝犯程宇涉嫌預謀殺害22歲陳姓嫩模案，發現程嫌犯案後偕同梁姓女友，盜刷陳女的信用卡搭乘高鐵，且當初疑似由梁女負責將陳姓小模約出後殺害，據了解，陳女與梁女結識兩年多，去年9月陳姓小模生日時，兩人還親密合照，現在看來相當諷刺。

陳姓嫩模去年9月在臉書PO上美麗的公主照，並表示，「第一次生日精心打扮，謝謝所有來參加我生日的人！」並PO上與涉嫌殺害他的梁女合照，而梁女當初也在臉書PO上「最口愛ㄉXX18歲生日快樂la，明年ㄉ18歲生日窩還是要來參一咖l」，戲稱陳女永遠18歲，更約好明年再一起過生日，還附上兩人臉貼臉閨密照，如今卻成了殺害陳女的嫌犯，目前警方仍在對梁女偵訊中。

現已有不少網友湧進梁姓女嫌臉書留言謾罵，警方對此呼籲，目前都還在偵訊中，請民眾保持冷靜。

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  • 陳姓嫩模去年生日開心PO出公主裝，並表示「第一次生日精心打扮，謝謝所有來參加我生日的人」。（記者陳薏云翻攝）

    陳姓嫩模去年生日開心PO出公主裝，並表示「第一次生日精心打扮，謝謝所有來參加我生日的人」。（記者陳薏云翻攝）

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