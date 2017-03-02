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司改國是會議第五分組 擬增列性別議題

司法改革國是會議第五組分組今天（2日）在廉政署召開第一次會議，會議由今週刊社長梁永煌（中）擔任召集人。（記者劉信德攝）

2017-03-02  14:58

〔記者黃欣柏／台北報導〕司改國是會議第五組分組討論稍早結束，會後由該組召集人、今周刊社長梁永煌對外說明決議事項。梁永煌指出，今日會議主要除了決定議程外，還選出高等法院法官、法官協會理事長許仕楓擔任副召集人，下次開會訂於3月16日，主要將聚焦在獄政問題。

梁永煌指出，目前台灣監獄超收問題嚴重，下次會議將對這部分做深入探討，為了瞭解獄政問題，組內也決定將在下次會議前安排委員實地參觀獄所；另因該組成員、律師賴芳玉及勵馨基金會執行長紀惠容都希望將性別議題納入討論，此部分在場委員都很支持，因此組內也初步決議將此部分增列為議題，但程序上還需要經3月13日的籌備委員會決議通過。

此外，日前有立法委員表示不會「照單全收」司改國是會議所提出的決議，會議副執行秘書林峯正對此表示，立法院本來就有其職權，國是會議向來沒有要求哪個機關要照單全收；梁永煌也表示，司改國是會議是一個溝通的場域，任何意見都要說服所有委員，「我相信立委們都是很理性的，如果我們做得很好，應該就能夠說服他們」。

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  • 司法改革國是會議第五組分組今天（2日）在廉政署召開第一次會議，委員賴芳玉出席會議。（記者劉信德攝）

    司法改革國是會議第五組分組今天（2日）在廉政署召開第一次會議，委員賴芳玉出席會議。（記者劉信德攝）

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