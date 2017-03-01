詭！清泉崗毒品複驗 8人一級毒品嗎啡反應

檢方表示，有8人確定複驗仍有陽性反應，將依違反毒品條例偵辦，至於毒品丟包部分，仍在過濾線索中，全基地還有252官兵未能如期採驗。（資料照，記者李忠憲攝）

2017-03-01 11:56

［記者楊政郡／台中報導］台中地檢署偵辦清泉崗空軍基地毒品丟包案，上午公佈又在水溝裡發現兩包疑似毒品，總計已53包（二級毒品安非他命），而官兵尿檢陽性反應增加到27人，目前完成26人複驗，有8人確定複驗仍有陽性反應，卻都是一級毒品嗎啡反應，軍方強調沒有飛官在其中，檢方表示，將依違反毒品條例偵辦，至於毒品丟包部分，仍在過濾線索中，全基地還有252官兵未能如期採驗。

全基地還有252官兵未能如期採驗

清泉崗軍空基地毒品丟包案，台中憲兵隊的隊員在營區內持續搜索，2月24日又在飛機塔台後方水溝內，及27日在停車棚後方水溝又各找到一包，夾鏈袋疑似毒品白色粉末（已送驗），同時24日也增加一名毒品陽性反應（送驗中），全數尿檢陽性反應已增加到27名，目前26名完成複驗，有8名確定有毒品反應，卻都是一級毒品鴉片類嗎啡反應，令人匪疑所思。

上午三軍總醫院將複驗報報寄送到清泉崗基地，檢方請基地傳真到辦公室來，總計26張，有8張出現一級毒品陽性反應，而檢驗單上沒有姓名、職等、官階，僅有數字編號。

另外檢方指出，這次清泉崗基地應檢2555人，僅2303人完成驗尿，還有252人一直無法進行採驗，聽軍方的解釋是休假、公差、外勤等等。

還有空軍營區內毒品丟包，數目為何會逐日增加？檢方也說不出所以然，也許逮捕到丟棄的涉嫌人就能知道原因，且散佈長達2公里之範圍，檢方正在模擬、還原丟棄過程，希望能呈現完整的面貌。

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