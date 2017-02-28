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輔大蔣介石銅像拐杖遭鋸斷 警方帶走4人

新莊警方獲報有大批群眾聚集，啟動快打部隊前往現場查看，警方更與群眾發生爭執拉扯。（圖翻攝臉書）

2017-02-28  07:54

〔即時新聞／綜合報導〕輔大校園蔣介石銅像於今天凌晨傳出遭到破壞，10多位民眾使用發電機及砂輪機等工具試圖拆除銅像，銅像的拐杖更因此遭到鋸斷，新莊警方獲報有大批群眾聚集，啟動快打部隊前往現場查看，警方更與群眾發生爭執拉扯。

最後警方動手拆除銅像的宗教系羅姓學生、哲學系陳姓學生，以及24歲林姓男子、34歲羅姓女子帶回分局偵訊。輔大學生凌晨發表聲明表示，輔大校方以消極手段推動轉型正義，拒絕進行轉型正義，且警方動用逾50名警力，未經允許進入校園逮捕學生，根本是威權復辟。

另外，據《蘋果日報》報導，自由台灣黨創黨主席蔡丁貴今天清晨抵達新莊分局 探視遭警方拘捕的4位民眾。蔡丁貴表示「這次的行動是成功的，並要給這些學生高度肯定，他還呼籲蔡英文政府能明確宣告228民族屠殺的元凶是誰。

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拆蔣介石銅像

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  • 輔大校園蔣介石銅像於今晨傳出遭到破壞，警方將動手拆除銅像的4人帶回分局偵訊。（圖翻攝臉書）

    輔大校園蔣介石銅像於今晨傳出遭到破壞，警方將動手拆除銅像的4人帶回分局偵訊。（圖翻攝臉書）

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