禁止告示參考用？ 國家公園沙灘疑現烤肉客
2017-02-27 22:46
車城後灣疑現烤肉客。（擷自恆春半島公共事務討論社團）
〔記者陳彥廷／屏東報導〕228連假適逢土地公生日，恆春半島的知名出遊景點墾丁加上著名車城福安宮進香人潮，人潮爆增，不過人多卻也出現脫序行為，墾丁國家公園範圍內的車城後灣，竟有人就在沙灘上野炊，如視禁止烤肉的標示如無物。
墾丁國家公園區域內禁止事項第10項就明文禁止除遊憩區露營用地以外區進行露營、烤肉、營火等活動，不過228連假墾丁、南灣區域湧進過多人潮，部分人潮轉往車城後灣沙灘休憩，但卻有少部分民眾發生脫序之舉，一群十數人就大喇喇圍在沙灘，還架起桌子、放上杯子及食物，疑似烤肉。
沙灘原就不應野炊，且後灣沙灘又屬國家公園，甚至水利局也在入口處明文設立禁烤肉等相關行為及禁腳踏車上木棧道的告示，但該木棧道卻又停了不少腳踏車，還出現該批民眾烤肉誇張脫序行為，被附近居民直擊po上當地臉書社團，遭譏嘲「不識字？」、「人心已盲、眼裝飾用」、「要幫忙再架個桌子嗎？」。
保七總隊第八大隊指出，相關違規情事可依國家公園法開罰，由於連假人潮眾多，接獲情資後將加強巡邏及取締，減少脫序行為。
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