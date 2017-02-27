神秘男報案「我被砍」 自行驗傷後就...消失了！

2017-02-27 23:21

〔記者徐聖倫／新北報導〕消失的報案人！？1名男子在今晚間6時許獨自到新北市中和警分局中和派出所，胸口滲血的他氣呼呼向警方報案直呼「我被砍了！」警方查看他的胸口，果然有3公分長劃傷，傷口不深，仔細一問案發地，發現是永和區水源街，中和所警員便提議「我幫你叫救護車，然後聯絡永和派出所過來處理。」男子婉拒，表示自己要去驗傷，驗完再去永和警分局永和派出所報案，但至今永和派出所仍未等到報案人，現已出動同仁搜尋。

警方說，初步了解，這名男子疑似是在街上與女友發生口角，女友便持利器往男子身上一劃，但確切是何故發生口角，何種利器或刀具劃傷，又是在水源街的哪裡發生，將待警方找到這名神秘男子後再行釐清。