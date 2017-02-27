快門聲嚇走大杓鷸 拍鳥人遭批「沒品」竟提告
彰化芳苑海域，是保育鳥類「大杓鷸」的棲息地。（彰化環保聯盟理事長蔡嘉陽提供）
〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化芳苑海域是不少海鳥過境的棲息地，數以千記飛舞甚是壯觀，吸引不少愛鳥人士圍觀，不過一位許姓男子為了拍照，不惜深入保育鳥類「大杓鷸」棲息地，結果連珠炮的快門聲嚇走鳥群，此舉令研究生態多年的彰化環保聯盟理事長蔡嘉陽不滿，在個人臉書公布照片，並標註「沒有品的拍鳥人」，許男不滿提告妨害名譽。彰化地檢署認為，許男靠太近嚇到鳥類是事實，評論「沒品」亦屬合理評論，經偵查後不起訴。
不起訴處分內容指出，104年11月10日，蔡嘉陽在芳苑永興魚塭旁發現許男駕車悄悄進入魚塭內道路拍攝大杓鷸，因為距離僅50公尺，結果鳥群被嚇飛，蔡嘉陽拍下許男車輛照片，並貼在個人臉書評論「沒有品的拍鳥人！今天風大又來趕大杓鷸……結果整群被你們嚇飛，拍到飛行很爽嘛？」「台灣就是有你們這些沒品味、沒格調的拍鳥人」、「真希望大杓鷸就離開台灣」等語。
蔡嘉陽表示，自己研究大杓鷸25年，當靠近大杓鷸200~250公尺時，就會受到驚擾，所以對許男拍攝行為發表言論，稍晚也曾在臉書解釋大杓鷸是一種敏感鳥類，太接近就會受驚嚇文章，希望大家多了解不要干擾。
許男坦承，駕車靠近大杓鷸約50公尺處拍攝，也說曾經在台南發現大杓鷸僅離人15公尺覓食，認為蔡男提出靠近大杓鷸200~250公尺就會驚嚇，並非事實，主因是魚塭漁夫影響所致。
檢方認為，大杓鷸原本成群在堤岸休息，許男車子接近後就飛走，受到驚嚇飛離是事實，而且進行賞鳥或攝影時本來就要保持距離，避免鳥類作息，被告只是對許男行為提出指摘，並未捏造事實，「沒品、沒德」也非抽象謾罵，屬社會合理之評論，因此妨害名譽不起訴。
蔡嘉陽對不起訴結果贊同，表示是針對拍鳥人行為所提出評論，而且拍鳥人手持巨砲鏡頭拍攝，如果距離太近，一定會影響鳥類，希望此案藉此警惕不守攝影規範的「沒品拍鳥人」。
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