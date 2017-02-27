毒蟲剋星！ 遇到他們毒蟲準完蛋
2017-02-27 19:47
警方在海關及時查獲毒品走私。（記者徐聖倫翻攝）
〔記者徐聖倫／新北報導〕毒蟲遇到這個分局就完蛋！本月24日至27日是「全國查緝毒品專案」執行期間，新北市永和警分局總共查獲淨重約2.6公斤的毒品，其中以和航警局合作夾帶走私安毒一案最大宗，查獲毒品總重為新北市15個分局之冠。
據悉，周姓嫌犯等10人在昨晚間欲攜帶大批安非他命出國門，準備偷渡至澳洲、紐西蘭、印尼等地，這些人將毒品包覆於腹部纏成腰帶狀，接著用寬鬆外衣蓋住，但仍逃不過警方法眼，在海關將這批嫌犯逮捕歸案。
警方調查，這些人攜帶一趟可獲25萬現金作為酬勞，但見錢眼開的後果，就是要吃上7年以上的刑責。永和警分局偵查隊長龍海光呼籲，長期服用毒品會造成對毒品的耐受性，身體會出現戒斷症狀，嚴重將導致死亡，民眾切勿以身試法，更不應拿健康開玩笑。
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