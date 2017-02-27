| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 社會

失智嬤走失 東山警接力尋獲

2017-02-27  14:07

〔記者王涵平／台南報導〕78歲失智嬤前日深夜離家後未歸，東山分駐所昨晨獲報後接力巡邏順利尋獲，警員洪惠恩從溝中將阿嬤扶起，家屬接回時頻向警方稱謝。

東山分駐所昨日清晨5時接獲蘇姓民眾報案稱，78歲母親前日深夜11時許從家中離開後遲未返回，希望警方協尋。

由於前晚至昨日清晨氣溫相當低，警方擔心阿嬤身體狀況，立即由巡佐方灑水與警員曾修逸、高翎軒、洪惠恩等人值勤時段接力展開尋人任務。

警方調閱監視器發現，蘇姓阿嬤離家後徒步往東山區大客里南99-1線走去，身上攜帶黑色包包、穿著灰白色雨鞋，但員警來回巡邏卻遲未發現蹤影，直至傍晚近5時，發現1處路旁水溝內跌坐一老婦人，員警洪惠恩趕緊走下溝中檢視，發現老婦神智清楚、無外傷，立即通知救護車送至柳營奇美醫院檢查。

廣告
  • 78歲失智嬤前日深夜離家後未歸，東山分駐所昨晨獲報後接力巡邏順利尋獲，警員洪惠恩從溝中將阿嬤扶起，家屬接回時頻向警方稱謝。（記者王涵平翻攝）

    78歲失智嬤前日深夜離家後未歸，東山分駐所昨晨獲報後接力巡邏順利尋獲，警員洪惠恩從溝中將阿嬤扶起，家屬接回時頻向警方稱謝。（記者王涵平翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
第89屆奧斯卡
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
野餐趣✧豬排飯糰
電鍋菜✧豆腐蒸肉
喝甜湯✧芋頭西米露
檸檬汁能去汙垢？
轉寄

標題：失智嬤走失 東山警接力尋獲


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月27日‧星期一‧丁酉年二月初二日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.