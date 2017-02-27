失智嬤走失 東山警接力尋獲

2017-02-27 14:07

〔記者王涵平／台南報導〕78歲失智嬤前日深夜離家後未歸，東山分駐所昨晨獲報後接力巡邏順利尋獲，警員洪惠恩從溝中將阿嬤扶起，家屬接回時頻向警方稱謝。

東山分駐所昨日清晨5時接獲蘇姓民眾報案稱，78歲母親前日深夜11時許從家中離開後遲未返回，希望警方協尋。

由於前晚至昨日清晨氣溫相當低，警方擔心阿嬤身體狀況，立即由巡佐方灑水與警員曾修逸、高翎軒、洪惠恩等人值勤時段接力展開尋人任務。

警方調閱監視器發現，蘇姓阿嬤離家後徒步往東山區大客里南99-1線走去，身上攜帶黑色包包、穿著灰白色雨鞋，但員警來回巡邏卻遲未發現蹤影，直至傍晚近5時，發現1處路旁水溝內跌坐一老婦人，員警洪惠恩趕緊走下溝中檢視，發現老婦神智清楚、無外傷，立即通知救護車送至柳營奇美醫院檢查。