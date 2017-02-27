網貼「拉倒蔣介石銅像」 國民黨提告

國民黨文傳會副主委洪孟楷今赴台北地檢署告發。（記者王定傳攝）

2017-02-27 11:14

〔記者王定傳／新北報導〕228和平紀念日前夕，有民眾在臉書PO文指「228來拉倒自由廣場蔣介石銅像」，國民黨文傳會副主委胡文琦、洪孟楷，今赴台北地檢署告發，認為民眾違反社會秩序維護法、刑法煽惑他人犯罪等，希望檢警莫讓此事成真，也呼籲總統蔡英文及文化部部長鄭麗君能有智慧地處理！

文傳會指出，228前夕，臉書「蔡丁貴」、「自由台灣黨」等網頁上，出現「228中午來台北市自由廣場...拆除228民族屠殺元凶銅像」、「獨派站出來！228來拉倒自由廣場蔣介石銅像」等文字，其中一則貼文有4000多人按贊、292次分享，可見已有許多民眾知道此事。

文傳會認為，中正紀念堂已是國定古蹟，範圍包含銅像及所陳設的任何物品，受文化資產保存法保障，若強行破壞則觸犯文資法毀損古蹟罪，可處6個月以上，5年以下徒刑，得併科50萬元以上2千萬以下罰金。

文傳會指出，網友的行為已觸犯社會秩序維護法中的「散佈謠言足以影響公共安寧」、刑法「煽惑他人犯罪」及文資法；洪孟楷說，228當日，若有民眾因去蔣化議題，造成衝突、流血，政府應負最大責任。另有媒體詢問「慈湖陵寢撤兵」議題，胡文琦說：「這是兒戲一場！」