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當心購物陷阱 羽絨衣「7天包退換」 結果⋯

2017-02-26  22:34

〔記者顏宏駿／彰化報導〕「包換包退」攏係假？！彰化縣一名婦人，在其臉書網頁看到「時尚羽絨衣，買1送4件毛衣」，上面還標示「7天包退包換」，婦人馬上心動訂購，匯款1880元，4天後收到貨品，結果不合身，在臉書留言「退貨」，結果被對方封鎖，婦人改用聯絡信箱，依然沒有回應，自嘲花1880元，買到爛貨。

該名婦人說，上個月底看到成衣業者（沒有品牌）在臉書上打廣告，她看到羽絨外套，很中意，商家還標榜限時訂購「買1送4毛衣」的優惠，同時標明「7天內包退包換」。

婦人立即用信用卡網路刷卡訂購，過了4天收到貨，結果不合身，想要退貨，在臉書上「公開」留言，結果留言「被下架」，也就是被封鎖，她轉而傳訊息到對方信箱accura******@bszmail.com（涉及隱私，信箱部分文字保留），已經近半個月，完全沒有回應。

她發現，網路上很多商品都是使用accura******@bszmail.com信箱，只是不知是否跟她一樣，訊息都「石沉大海」。

婦人自嘲「學到教訓」，也上網分享自己痛苦的經驗，結果，許多好友都說，在臉書無良商人一大堆，大家都有被騙的經驗，「以後再也不看臉書廣告下單」。

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  • 婦人看臉書廣告下單，結果無法退貨。（記者顏宏駿翻攝）

    婦人看臉書廣告下單，結果無法退貨。（記者顏宏駿翻攝）

  • 婦人看臉書廣告下單，結果無法退貨。（記者顏宏駿翻攝）

    婦人看臉書廣告下單，結果無法退貨。（記者顏宏駿翻攝）

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