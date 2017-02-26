高市農會理事長魚塭魚蝦暴斃 塭池發現劇毒塑膠袋

2017-02-26 20:25

〔記者蘇福男／高雄報導〕高市農會理事長李清讚的魚塭養殖魚蝦，連日來大量暴斃，初估損失逾400萬元，由於塭池發現有劇毒的氰化鈉塑膠袋，不排除遭人下毒，警方已組成專案小組展開偵辦。

李清讚的魚塭位於路竹區下坑里，2處面積約2.5甲，位置相當偏僻，必須穿梭農田才能到達，是李在8年前八八風災後，向路竹區農會購入的法拍魚塭，平日委由弟弟李福瑞管理，去年魚塭也曾疑因缺氧發生魚群死亡。

湖內警分局偵查隊指出，24日中午接獲報案，被害人表示，當天清晨就發現養殖的白蝦、虱目魚陸續暴斃，由於最近天氣寒冷，業主原以為是氣候因素，直到中午在塭池赫然打撈到3個氰化鈉塑膠袋（每袋約10公斤），才發覺事態嚴重，趕緊向警方報案。

由於虱目魚中毒後，會先鑽入塭池土中，身體膨脹再浮出水面，今天死亡的虱目魚全部浮出水面翻白肚，初估約有6萬尾虱目魚，損失逾400萬元，令被害人欲哭無淚！

李清讚告訴警方，魚塭平日委由弟弟管理，弟弟未與人結怨，日前甫落幕的高市農會也同額競選，他不認為與農會選舉有關，歹徒行凶動機不明。

農業局已採集相關物證進行化驗，警方表示，全案相關證物仍在鑑驗中，不排除魚群死亡的任何原因，湖內警分局已成立專案小組積極偵辦中。