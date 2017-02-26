毒賣春吶？屏警查獲果園製毒工廠

警方在高樹鄉紅龍果園內查獲毒品工廠起出大量半成品及工具。（記者葉永騫攝）

2017-02-26 16:10

〔記者葉永騫／屏東報導〕墾丁春吶即將來臨，屏東警方昨晚突擊藏在高樹鄉南華村一處紅龍果園內的製毒工廠，逮獲李耀廷等3名毒犯，起出40公斤的愷他命半成品，初估可供1萬人次吸食，如果流入墾丁春吶將造成嚴重影響。

再過一個月墾丁春吶即將舉辦，屏東縣刑警大隊、里港分局在調查廣福國小命案時意外發現南華村一處紅龍果園內在深夜飄出化學異味，懷疑是製毒工廠，立即成立專案小組進行監控，為了解嫌犯出入情況，員警忍著被紅龍果刺傷、蚊子叮咬，在園內埋伏了一個星期，見到嫌犯李耀廷（有殺人未遂等前科）、竊盜通緝犯黃昭瑋、毒品通緝犯李東興利用228連假到果園內製毒，警方於是在25日深夜進行攻堅，當場查獲3名嫌犯，查獲愷他命半成品40公斤及大型的冰箱、瓦斯爐等大批製毒工具及化學成品。

警方表示，這批毒品市價約1千多萬元，初估可供1萬人次吸食，由於製作愷他命的時間很短，偵破製作工廠相當困難，所幸被警方意外發現查獲，如果這批毒品流入墾丁春吶，後果將不堪設想。

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