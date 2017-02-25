心虛見警逃 沿路藏槍彈

2017-02-25 17:47

〔記者王宣晴／新北報導〕新北市一名31歲的陳姓男子前日深夜與友人相約在正義北路上的KTV店歡唱，陳男攜帶槍枝前往赴約，沒想到才到電梯口便遇到臨檢警力，他一時心虛竟轉身逃逸，引起警方注意，追上前盤查，找到被陳男丟棄的仿巴西金牛座槍枝及9顆子彈，當場被警方逮捕帶回偵訊。

警方調查，陳男有多項前科，平時以打臨時工維生，當晚10時許與朋友相約唱歌，在電梯口見到臨檢警力，心虛從樓梯跑到地下1樓，將身上的槍械子彈藏在樓梯橫樑上，被永福派出所警員攔下，質問「你跑甚麼，為甚麼這麼慌張？」陳男緊張回不出話，最後警方找到藏匿的槍械，陳男才認栽。

警方表示，陳男並未交代為何身上攜帶槍械，只說還沒到包廂找到朋友便被攔查逮捕，訊後依槍砲罪嫌送辦，並持續調查槍械來源。