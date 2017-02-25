心虛見警逃 沿路藏槍彈
2017-02-25 17:47
〔記者王宣晴／新北報導〕新北市一名31歲的陳姓男子前日深夜與友人相約在正義北路上的KTV店歡唱，陳男攜帶槍枝前往赴約，沒想到才到電梯口便遇到臨檢警力，他一時心虛竟轉身逃逸，引起警方注意，追上前盤查，找到被陳男丟棄的仿巴西金牛座槍枝及9顆子彈，當場被警方逮捕帶回偵訊。
警方調查，陳男有多項前科，平時以打臨時工維生，當晚10時許與朋友相約唱歌，在電梯口見到臨檢警力，心虛從樓梯跑到地下1樓，將身上的槍械子彈藏在樓梯橫樑上，被永福派出所警員攔下，質問「你跑甚麼，為甚麼這麼慌張？」陳男緊張回不出話，最後警方找到藏匿的槍械，陳男才認栽。
警方表示，陳男並未交代為何身上攜帶槍械，只說還沒到包廂找到朋友便被攔查逮捕，訊後依槍砲罪嫌送辦，並持續調查槍械來源。
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 邵昕轉戰餐飲業慘賠300萬 娶妻後賣麵月賺100K
- 因實驗操作失誤 世界唯一一塊「金屬氫」消失了...
- VX神經毒劑 秒殺金正男
- 要求專機接送、拱15歲兒當製片 裘莉挨轟自肥耍大牌
- 戴佩妮三好政策護愛徒 郭修彧當保母報恩
- 吳克群熊抱黑嘉嘉 第一次好自在
- 涉論文造假 台大解聘郭明良、張正琪2教授
- （雲林）斗南林子大排50年未修 千戶淹水苦
- 川普秘聯俄羅斯？ FBI拒幫白宮澄清
- 不只辛龍 女星被爆中兩次頭獎抱走2億！
- 中1.2億攏是假？鄉民炸5百份雞排嗆辛龍
- 敍利亞2起自殺炸彈攻擊釀68死 IS坦承犯案
- SJ圭賢來台入住晶華 凌晨驚遇火警讓粉絲好焦心
- SOD王牌女優創作小說 名導將改編為電影
- NBA》今年首度出賽 林書豪奪7分、5助攻
- 黃豪平車輪戰多國佳麗 一張照讓人拳頭硬硬der
- 《奧斯卡預測》最佳影片「拉拉鍊」賭勝「月光下」 丹佐硬尬凱西搶影帝
- 美白牙膏真的有用嗎？刷錯方式會讓牙齒變得很糟糕！
- 辛龍額頭發亮 偏財運旺旺
- T.O.P親姊曝當兵近況 射擊第一還胖5公斤！
- 哈雷當前導 上億娶親車隊接新娘
- 東海岸攝影學會聯展 盡看鏡頭之美
- 桃園》64家違法旅宿 名單全都露
- 台日對抗賽》陽耀勳今年沒感冒 想對決日本所有投手
- 濕地賞鳥 鳥屍別碰
- 網球》馬賽公開賽 松加、壞小子首次交手
- 英國會補選 工黨遇歷史性挫敗
- 雙胞胎兄弟奪5金 病父欣慰
- 本田LPGA泰國高球賽》第2回合 曾雅妮並列27 南韓梁熙英暫居第一
- IS宣稱在敘國發動自殺攻擊 數十人喪生
- 連假首日就出包！台鐵號誌故障影響數千旅客
- 林濁水觀點》大總統、大政委、大發言人和小部長
- 喝咖啡意外超抗老！研究：效果明顯的人一天都喝...
- 潘維剛選黨魁 洪郝吳各有盤算
- SBL Live》台啤VS.璞園
- 卡達桌球公開賽》男女雙飲恨 還傷了鄭怡靜
- SJ圭賢口罩遮倦容 今晚開唱
- 川普硬起來 禁止《CNN》等多家媒體參加簡報
- 黃春明諷故宮「文創」最多 院方：思考如何往前走
- 屏南15公里開1小時塞爆 執勤員警沒吃沒喝累慘
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：心虛見警逃 沿路藏槍彈
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分