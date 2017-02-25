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這招沒用啦！ 通緝犯遇警攔查裝失憶仍被識破

2017-02-25  10:31

〔記者邱俊福／台北報導〕38歲柯姓男子因遭法院通緝，日前搭友人休旅車途經北市文山區時，遇警攔查，因持身分證照片與本人不符，遭警員懷疑進一步訊問，卻一時心虛，還編出曾摔傷失憶，忘記自己生日的戲碼，直至警方要以指紋查驗身分才吐實，遭警送辦。

本周二早上7時許，北市警保安大隊第三中隊在文山區景福街與溪口街口執行路檢勤務時，發現1部休旅車乘客柯姓男子所出示的身分證，照片與本人顯有不符，柯男辯稱是以前的照片，員警為求慎重，再請柯男提供出生日期以進行核對。

警方說，柯男第一時間竟以「忘記了啦！」回應，也許是察覺到自己一時失言，柯男面對員警持續的追問，改口說自己當然記得，但下一秒又扭頭向車內的友人「求救」，遲遲無法給出明確回答，員警即請他下車接受盤查。柯嫌見狀改打「哀兵牌」，向員警稱以前「從3樓摔下來」時撞到了頭，所以生日都忘記，就是不願提供真實身分資料。

員警便依警察職權行使法規定，請柯男配合以指紋辨識查證身分，柯男自知法網難逃，才吐露真實身分證字號，警方發現柯男因涉及妨礙性自主，遭法院判決有期徒刑9年定讞，因其不願入監服刑逃亡在外，故遭士林地檢於去年2月26日發布強制性交通緝在案，訊後依法移送究辦。

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  • 柯男被警方突破心防，確認通緝後上銬（記者邱俊福翻攝）

    柯男被警方突破心防，確認通緝後上銬（記者邱俊福翻攝）

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