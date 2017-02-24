新北工廠火警 竄出驚人火煙

2017-02-24 15:10

〔記者曾健銘、王宣晴／新北報導〕新北市新莊新樹路上的工廠2樓今天下午近2時竄出濃密火煙，現場黑煙瀰漫，民眾見狀趕緊報警，警消獲報趕抵，發現現場為連棟鐵皮屋，目前已延燒到隔壁的廠房。

消防人員表示，目前暫無傳出人員傷亡，已派遣13分隊、1中隊、大隊、應變小組前往搶救，避免繼續延燒。