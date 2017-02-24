| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
台中驚傳一氧化碳中毒 一家2死4傷 圓夢魔法師 讓愛心飛揚
 首頁 > 社會

驚悚！ 貨車過彎不慎 瓦斯鋼瓶掉落一地冒白煙

2017-02-24  11:57

〔即時新聞／綜合報導〕新北市五股往淡水方向路段，今日上午有輛載滿瓦斯鋼瓶小貨車疑似過彎不慎，車上的鋼瓶散落一地，瞬間冒起陣陣白煙，小貨車駕駛連忙下車處理，後方駕駛見狀嚇得倒車退到遠處，幸好最後並沒有引發爆炸。

據《壹新聞》報導，小貨車上用來固定鋼瓶的繩索似乎在過彎時鬆脫，才會讓瓦斯罐摔落地面，再加上鋼瓶受到撞擊破裂後冒出白煙，讓現場一度險象環生。目前警方正傳喚貨車黃姓駕駛到案說明，以了解案情並開出罰單。

廣告
  • 新北市五股往淡水方向路段，今日有輛載滿瓦斯鋼瓶小貨車疑似過彎不慎，車上的鋼瓶散落一地還冒出白煙。圖為瓦斯鋼瓶示意圖。（資料照，記者林宜樟翻攝）

    新北市五股往淡水方向路段，今日有輛載滿瓦斯鋼瓶小貨車疑似過彎不慎，車上的鋼瓶散落一地還冒出白煙。圖為瓦斯鋼瓶示意圖。（資料照，記者林宜樟翻攝）

  • 瓦斯鋼瓶墜地後冒出白煙，現場險象環生。（圖擷自《壹新聞》）

    瓦斯鋼瓶墜地後冒出白煙，現場險象環生。（圖擷自《壹新聞》）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 交通事故 瓦斯 瓦斯桶 瓦斯罐 瓦斯鋼瓶 貨車
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
悲！遊覽車翻覆
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧肉燥燒鳳翼
焗烤✧培根蘆筍卷
電鍋菜✧絲瓜蝦蛋盅
調味料有下鍋順序？
轉寄

標題：驚悚！ 貨車過彎不慎 瓦斯鋼瓶掉落一地冒白煙


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月24日‧星期五‧丁酉年正月廿八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.