驚悚！ 貨車過彎不慎 瓦斯鋼瓶掉落一地冒白煙
2017-02-24 11:57
〔即時新聞／綜合報導〕新北市五股往淡水方向路段，今日上午有輛載滿瓦斯鋼瓶小貨車疑似過彎不慎，車上的鋼瓶散落一地，瞬間冒起陣陣白煙，小貨車駕駛連忙下車處理，後方駕駛見狀嚇得倒車退到遠處，幸好最後並沒有引發爆炸。
據《壹新聞》報導，小貨車上用來固定鋼瓶的繩索似乎在過彎時鬆脫，才會讓瓦斯罐摔落地面，再加上鋼瓶受到撞擊破裂後冒出白煙，讓現場一度險象環生。目前警方正傳喚貨車黃姓駕駛到案說明，以了解案情並開出罰單。
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