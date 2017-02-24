女友會已婚前男友 港男勒死她判10年定讞
2017-02-24 11:08
成俊傑被判10年徒刑定讞。（翻攝資料照）
〔記者楊國文／台北報導〕畢業於國立大學法律系的王姓女子，透過手機認識香港籍男子成俊傑，進而交往半年，去年二月初農曆年前他第4度來台會女友，並住進女友租屋處，沒想到王女竟在大年初二到已婚前男友家做客，喝悶酒的成男對凌晨才返家的她飆罵「劈腿！」衝突中將她勒斃，伴屍一夜後逃逸被逮，最高法院維持高院見解，認定成男酒後衝動殺人，今依家暴殺人罪將成男判10年徒刑定讞。
32歲王女在律師事務所擔任法務助理，並準備考公職，因與已婚張男交往，未獲家人諒解，爭執後離家在桃園租屋，張男被家人發現偷腥後，與王女分手。
前年6月間，王女透過手機遊戲《太極熊貓》結識體形微胖的港男成俊傑，雙方成為男女朋友，成男半年內3度從香港來台找她，去年2月4日他第4度來台，住進王女租屋處與她共度農曆年。
不料，王女在去年2月9日大年初二，卻受邀到張男家做客，成男買啤酒在她的租屋處獨飲，王女直到大年初三凌晨才回家，2人爆發口角，成男指責王女劈腿、與前男友張男藕斷絲連，雙方爆發口角和肢體衝突，成男涉嫌用衣服將她勒死在床上，卻不知王女已氣絕身亡，躺在她身旁伴屍睡著。
由於張男與王女相約大年初三中午要一起到三峽，但遲遲等不到人，王女又沒接手機，張男到王女租屋處按門鈴，被成男擋在樓下，不久卻看到成男帶著行李匆匆離開，進入屋內驚見王女半裸陳屍，立即報警，警方依監視器等線索，緝獲躲在旅館2天的成男。
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