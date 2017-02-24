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台中捷順司機疑過勞死 家屬地檢署前辦百日祭

2017-02-24  10:44

［記者楊政郡／台中報導］蝶戀花旅行社遊覽車翻車造成33人死亡事件，超時駕駛議題方興未艾，台中捷順客運公司司機鄭志明也疑似過勞死，至今正好百日，台中市職業大客車駕駛自救會、物流業勞動權益自救會及鄭志明家屬等人，今天在台中地檢署前設堂弔祭鄭志明百日，聲援檢方偵辦犯罪，也呼籲政府應制定「最高工時」，才能保障第一線勞工。

去年11月12日凌晨5時27分，在台中捷順交通公司擔任司機的鄭志明正常打卡上班，晚間21時回到公司，車才駛進停車場門口還沒來得及熄火，當天工作近16小時的鄭志明，就在駕駛座上因腦溢血陷入昏迷，且出現流鼻血情形，經送醫後與死神搏鬥十餘日後，在同年月26日過世，得年47歲。

但公司認定非屬職業災害的過勞死，出事後只給家屬1萬元慰問金，出殯後則以一般員工死亡給付20萬撫卹金了事。

不過因鄭志明是在工作崗位上過世，家屬認為應是職災長期「過勞而死」，並指控台中市政府勞工局沒有對捷順公司，或鄭志明之前任職的台中客運，作出任何行政處分，包括職業災害致死通報及相關流程，竟然都是家屬自己四處陳情。

勞動部在今年元月23日認定鄭志明是職業災害致死，台中市政府勞工局難辭其咎。

家屬控告捷順公司及台中客運兩公司（鄭志明在105年9月之前在台中客運任職5年餘），有業務過失致死及違反勞基法長期超時工作之虞，提供給檢察官長期的上班簽到班表，要求兩公司要為他們的長期虐待勞工付出代價。

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  • 疑似過勞死的公車司機鄭志明之弟鄭志強（持麥克風者）手舉哥哥急救時照片，呼籲政府重視勞工工時。（記者楊政郡攝）

    疑似過勞死的公車司機鄭志明之弟鄭志強（持麥克風者）手舉哥哥急救時照片，呼籲政府重視勞工工時。（記者楊政郡攝）

  • 鄭志明的女兒手捧父親遺照。（記者楊政郡攝）

    鄭志明的女兒手捧父親遺照。（記者楊政郡攝）

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標題：台中捷順司機疑過勞死 家屬地檢署前辦百日祭


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