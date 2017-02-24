食物暫掛機車常被偷 臉書社團幽默提醒口訣和行動

2017-02-24 09:21

〔記者陳鳳麗／草屯報導〕南投縣草屯、南投民眾，習慣下車把剛剛買的東西放在機車上，被偷走的機率高，氣得上臉書社團PO文抱怨，臉書社團管理員集結多張PO文截圖，幽默地建議以「口訣：阿彌陀佛，日行一善」、「行動：手機撥打110」，取代抱怨，獲得很大的共鳴與迴響。

草屯鎮和南投市區停車不易，民眾習慣騎機車上街購物、買菜，且下車買東西時，就把先前買的東西掛在駕車手把或放在置物籃，3、5分鐘後即發現東西被偷，連小孩的書包也失竊，熱食、便當、飲料…種類琳瑯滿目，因為次數多，連店家都貼出告示，提醒民眾有小偷，東西請提著走。

失竊民眾有的報警，有的只是上臉書社團抱怨，每次貼文就有一堆網友回應，草屯警方也逮過幾個竊賊，但是機車上的食物還是被偷。

地方臉書社團「草屯人」的管理員周麗雅為了加深網友印象，把多張失竊PO文截圖貼在社團，除建議窮困沒錢買食物吃的民眾，可請求草屯食物銀行的協助，社團愛心網友很多，也能幫忙，千萬不要用偷的。

她同時也請網友把東西帶著走，並給網友一個口訣、一個行動的建議。她說，若怕麻煩不願東西帶著走，就唸口訣「阿彌陀佛…今天有日行一善的機會」，再進行一個「手機撥打110報案的動作」。

草屯警方看到PO文已留言回應，強調有報案的警方都已調監視畫面，沒裝監視錄影設備的店家也勸導裝設，並請民眾提供線索給警方。