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地政局副局長跳樓亡 收押建商轉「偵」字案偵辦

遭收押的晶鑽建設實際負責人李嘉詳，新北地檢署近日將把李涉案部分轉為「偵」字案。（資料照，記者陳慰慈攝）

2017-02-23  13:13

〔記者陳慰慈／新北報導〕被新北地檢署列為「他」字案貪污被告的新北市地政局副局長王聖文，前天跳樓身亡，遺書提及「我沒有拿某某某、某某某的錢」，據悉，其中一位「某某某」就是遭收押的晶鑽建設實際負責人李嘉詳，檢方近日將把李涉案部分轉為「偵」字案，而王部分是否也一併轉為「偵」字案，尚未決定。

據悉，檢廉調查王聖文與建商間互動良好，並有金錢往來，加上監聽譯文掌握到，兩人提及關鍵處便說「不能講、用LINE講」，認為有可疑之處，新北地檢署因此前天一早、趕在王上班前，指揮廉政署搜索王位於桃園住處，不料王下午3時許就從住處跳樓輕生，檢方也感到相當意外與遺憾，後續將持續調查偵辦，以釐清案情。

檢方昨表示，搜索時王與其妻均在場，王態度配合，執行過程平和順利，扣得1箱證物，搜索完王還送廉政官下樓，強調前天為保全證據進行搜索，並向地政局調卷以釐清事證，並未約談王與其妻。

據了解，遭收押的李嘉詳對於行賄部份，時而承認、時而否認，供詞反覆，檢方昨依涉犯貪污治罪條例等罪，罪嫌重大，有串證之虞，向法院聲押禁見李男獲准。

據指出，不少建商會拉攏都發、建管、地政等單位公務員，藉由放水執照核發、委請提供專業建議、協調土地問題，以現金、禮盒行賄公務員，或讓行賄對象投資建案獲利，以快速取得建照與搶下龐大的土地重劃區利益。

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