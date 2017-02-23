刺青男全裸陳屍河中 警查出生前會小三後失聯
2017-02-23 12:46
〔記者林嘉東／基隆報導〕27歲洪姓男子昨被發現全身赤裸，陳屍在旭川河；檢警今天相驗發現，洪在西洋情人節當天從彰化住處北上會「小三」，開房間後失聯，8天後被發現身亡。檢察官楊淑芬相驗後決定解剖釐清洪是生前還是死後落水。
由於洪被發現時全身赤裸，陳屍旭川河，洪母希望檢警釐清兒子死因。
警方調查，住在彰化的27歲洪姓男子，與大他1歲的太太婚後感情不睦；2人分居期間，洪結識大他14歲的蔡姓小三。
洪在14日西洋情人節當天開車北上會蔡女，2人凌晨3時許至汽車旅館開房間。
據悉，洪、蔡女開房間時，不慎打破房內化妝鏡，洪要蔡女先結帳，自己卻開車離去；洪離去前告訴蔡女：「我等一下回來載妳」，之後音訊全無。洪父也在14日凌晨3時許接到兒子的簡訊：「兒不孝，要先離開人間」。
洪父遍尋不著兒子後，22日報案尋人；未料，隔天洪就被發現全身赤裸陳屍在旭川河。
警方調查，有毒品等前科的洪除傳輕生簡訊給父親外，還傳「50給某某」，警方解讀，洪可能要父親替他償還50萬元債務，至於洪到底是輕生還是遭到不測，檢警還要解剖釐清死因。
洪男昨天上午9時38分被賞鳥民眾發現，從旭川河中游，漂進基隆港內；警消協助打撈上岸後，發現洪全身赤裸，上半身滿是刺青。
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