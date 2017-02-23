南巡局查獲逾26萬包私菸 市價約達1200萬元

漁船前甲板堆放大量黑色防水袋，經確認袋內均為未稅菸品。（記者黃佳琳翻攝）

2017-02-23 11:53

〔記者黃佳琳／高雄報導〕長照2.0即將啟動，財源部分將從提高菸捐部分著手，面對菸價即將調漲，私菸集團也蠢蠢欲動，大量從國外走私未稅菸品屯貨，準備藉此大賺一筆。南巡局澎湖機動查緝隊22日就在七美外海，查獲澎湖籍「永成富」漁船涉嫌走私26萬多包私菸，不法獲利超過1千多萬元。

南巡局副局長程駿杰說，澎湖機動查緝隊接獲密報指出，澎湖籍「永成富」漁船涉嫌將於近日載運私菸回台，查緝隊獲報後，透過雷達系統鎖定漁船位置後，22日下午1點多在澎湖七美一帶海域，順利發現漁船下落。

由於天候適逢東北季風影響，海況極為惡劣，海巡人員頂著8級洶湧巨浪登船檢查時，當場發現該船前甲板堆放大量黑色防水袋，經確認袋內均為未稅菸品，隨即將該船帶返興達港海巡基地碼頭實施清艙檢查，最後找到MM大亨等8款菸品共269500包（539箱），市價約達1200萬元。

落網的吳姓船長（36歲）供稱，這些私菸是從菲律賓漁船購得，運回台灣後，將在夜市、跳蚤市場等處販售；由於每包私菸可省下36.7元的稅金，南巡局認為，私菸集團近日可能會大量屯貨，因應未來長照2.0上路時，菸價調漲的情況，因此也勸民眾早日戒菸，避免抽到私菸，傷身又傷財。

☆自由電子報關心您，吸菸有害健康☆