無照屁孩攔查不停 加速逃逸1公里自摔被逮

17歲的黃姓少年昨晚騎車闖紅燈，拒絕攔查後加速逃逸1公里自摔遭逮。（民眾提供）

2017-02-22 20:57

〔記者王宣晴／新北報導〕新北市三重一名17歲的黃姓少年，昨晚10時許騎車行經正義北、長壽西街口時，因違規闖紅燈遭巡邏員警攔查，不料黃姓少年疑因無照騎車，心虛緊張，竟沿著正義北路行經龍門路、仁愛街加速逃逸。

巡邏員警擔心造成用路人安危追隨在後，多次示意停車未果，最後黃少騎到高速公路入口，見無處可逃，緊急剎車自摔，整個過程被路過民眾行車紀錄器拍下，民眾表示，逃逸騎士不斷蛇行，最後在高速公路前摔車，相當危險，也支持警方堅持將危險駕駛騎士攔下。

警方表示，黃少當時情緒相當激動，不願配合，先將他上銬，帶回派出所保護管束，黃少冷靜下來後才表示當時很害怕緊張，才會一股腦地往前衝，對於危險駕駛感到相當後悔，警方確認黃姓少年身上並無違禁品，告發闖紅燈、無照駕駛、危險駕車、攔停不停等4張罰單，並通知黃少家屬到所帶回黃少。