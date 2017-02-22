換手開車門 「荷式開門法」爆紅

2017-02-22 16:19

〔即時新聞／綜合報導〕騎車在路上，除深怕馬路三寶來襲外，停在一旁的車輛突然開門也讓許多騎士們心驚驚！近來在網路上爆紅的「荷式開門法」利用離車門較遠的手來開車門，身體順勢轉向，有效避免開門時撞到一旁經過的機車騎士，稍早總統府前副秘書長羅智強在臉書直播親自示範，對此法表示肯定，並表示行政院長林全可考慮將其納入交通規則中。

一般人通常要開車門時，都會很順勢的用離車門最近的那隻手開啟車門，而源自於荷蘭，近來爆紅的「荷式開門法」則是要求駕駛們利用離車門較遠的那隻手來開啟車門；即左駕用右手開門，右駕用左手，這種方法可以自然地帶動身體轉動，目光很順勢地帶向後方，更清楚地觀察後方車況，較原本依賴照後鏡觀察的方法更安全，更無死角！

羅智強稍早在臉書上直播推廣「荷式開門法」，並認為行政院長林全可考慮指示交通部研擬納入交通規則；羅智強更指出，過去台灣運研所也曾做過類似的呼籲，將之稱為「反手開門法」但當時推廣成效有限。

羅智強認為，交通安全、人民生命保障不分藍綠，期待在台灣可以廣布，讓台灣更安全。