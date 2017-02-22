W命案郭女下體紅腫非遭性侵 雙親感謝還清白

2017-02-22 12:09

〔記者謝君臨／台北報導〕台北地檢署偵辦W Hotel郭姓小模命案，當時郭女曾傳出下體紅腫疑遭性侵，為釐清真相，檢警除了利用「多波域光源儀」於現場尋找精斑，另請法醫檢驗確切原因，證明郭女未遭性侵，也沒有在飯店內從事性交易，紅腫的原因是婦女病造成。

去年12月7日凌晨4時許，郭女因混用至少9種毒品，在飯店房間內出現反覆穿脫衣服、神智不清等異狀，當時在場的洪聖晏、蔡逸學見狀，竟未立即將郭女送醫急救，反而通知吳姓密醫到場，為郭女施打「排毒針」點滴。

事後，檢警發現郭女身上穿著土豪哥的「8XL」超大內褲，下體紅腫，雙膝有傷痕，採集郭女下體檢體化驗，並以朱家龍等人檢體進行比對；庭訊時，朱男等人否認曾與郭女發生性關係，也沒有性侵或凌虐她。

檢警調閱郭女病歷，並函詢法醫研究所，確認郭女下體紅腫原因，詳加比對後，才確認郭女生前因婦女病，造成下體紅腫，郭女雙親則感謝檢察官還給女兒一個清白。