| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
10:57花蓮近海發生規模4.0地震 UCC咖啡濾掛式咖啡 糖包竟在核災區製造 清泉崗基地赫見27包毒品 傳近10官兵陽性反應
 首頁 > 社會

W命案郭女下體紅腫非遭性侵 雙親感謝還清白

2017-02-22  12:09

〔記者謝君臨／台北報導〕台北地檢署偵辦W Hotel郭姓小模命案，當時郭女曾傳出下體紅腫疑遭性侵，為釐清真相，檢警除了利用「多波域光源儀」於現場尋找精斑，另請法醫檢驗確切原因，證明郭女未遭性侵，也沒有在飯店內從事性交易，紅腫的原因是婦女病造成。

去年12月7日凌晨4時許，郭女因混用至少9種毒品，在飯店房間內出現反覆穿脫衣服、神智不清等異狀，當時在場的洪聖晏、蔡逸學見狀，竟未立即將郭女送醫急救，反而通知吳姓密醫到場，為郭女施打「排毒針」點滴。

事後，檢警發現郭女身上穿著土豪哥的「8XL」超大內褲，下體紅腫，雙膝有傷痕，採集郭女下體檢體化驗，並以朱家龍等人檢體進行比對；庭訊時，朱男等人否認曾與郭女發生性關係，也沒有性侵或凌虐她。

檢警調閱郭女病歷，並函詢法醫研究所，確認郭女下體紅腫原因，詳加比對後，才確認郭女生前因婦女病，造成下體紅腫，郭女雙親則感謝檢察官還給女兒一個清白。

廣告
  • 北檢偵辦W Hotel郭姓小模命案，調查證明郭女未遭性侵，也沒有在飯店內從事性交易，下體紅腫是婦女病造成。圖為W飯店套房內部景觀，與本新聞無關。（記者鄭景議攝）

    北檢偵辦W Hotel郭姓小模命案，調查證明郭女未遭性侵，也沒有在飯店內從事性交易，下體紅腫是婦女病造成。圖為W飯店套房內部景觀，與本新聞無關。（記者鄭景議攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： W命案 W飯店
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
悲！遊覽車翻覆
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✤咖哩雞蛋捲
花椰菜迷你漢堡球
奶油花生巧克力餅乾
豬排這樣炸才好吃！
轉寄

標題：W命案郭女下體紅腫非遭性侵 雙親感謝還清白


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月22日‧星期三‧丁酉年正月廿六日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.