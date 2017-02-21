翁啟惠淚求解除境管 士林地院今駁回聲請

2017-02-21 18:27

［記者黃捷／台北報導］前中研院長翁啟惠、浩鼎董座張念慈因浩鼎案，遭士林地檢署依貪污罪起訴，翁本月15日開庭時激動落淚，表示被境管「是台灣的損失」，張也聲稱有出國親自參加浩鼎新藥會議需求，2人希望解除境管，士林地方法院合議庭審理後，今駁回2人聲請。

翁啟惠開庭時表示，檢察官濫行起訴，對他、家人及中研院都有很大傷害，他會拚命捍衛清白，今年原有多次國外行程，多是為了推廣台灣生技產業，提升台灣國際學術地位，「我被境管是台灣的損失」，他的辯護律師說，「無罪之人自無逃亡可能」。

張念慈則說，美、中2國已核准浩鼎乳癌新藥OBI-822進入全球性三期臨床實驗階段，歐洲也正審核中，他必須親自參與國外會議，若有延誤，不僅對股民及台灣生技產業有影響，也無法及時讓乳癌患者獲得治療的新選擇。

合議庭認為，2人提出的出國需求，可委由具有相當經驗的專業人士代為處理，雖與本人親赴處理效果有一定落差，但與國家司法權行使之輕重權衡相比，限制出境已屬最小侵害之處分，未違反比例原則。

合議庭指出，依檢察官起訴卷證內容，足認2人涉犯貪污罪嫌重大，且2人擁有雙重國籍，出入國境次數頻繁，海外也有資產，確有能力長期在境外滯留，為免影響刑事訴訟延宕，確保程序順利進行，因此認定仍有限制2人出境、出海的必要。