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打人、持槍恐嚇白吃白喝 「腳尾飯」虎尾版偵破

2017-02-21  14:47

〔記者廖淑玲／雲林報導〕因殯葬利益引發「腳尾飯」虎尾翻版案，雲林檢警今日宣布偵破，檢肅主嫌周俊賢、雲林葬儀商業同業公會前理事長黃明政父子3人等治平對象5人到案，今天依槍砲彈藥刀械管制條例、殺人未遂、組織犯罪、恐嚇、傷害等罪移送。

虎尾分局偵查隊長楊志盛表示，前虎尾殯葬所陳姓所長因整頓靈堂及祭祀物品業務，被黃明政等殯葬業者視為「斷財路」而心生不滿，倚仗背後勢力，及夥同其父親黃賜福、弟弟黃明傑並糾眾，在去年1月間毆打、恐嚇陳所長示威，陳所長被打到住院後調離殯葬所，坊間喻為「虎尾腳尾飯翻版」。

事後該不法暴力集團主嫌周俊賢不知收斂，又持槍恐嚇殯葬所職員，無視公權力，今年大年初二還在虎尾殯葬所辦公室內公然開槍，雖無人受傷，但行為囂張，虎尾警分局獲報組成專案小組全力偵辦。

經過1年多蒐證調查，雲林地檢署檢察官陳宜君指揮調度刑事警察局中部犯罪打擊中心第6大隊第3隊、南投憲兵隊規劃打擊黑幫行動，今天凌晨出擊、漏夜緝捕，將周俊賢等5人檢肅到案，並查扣改造手槍1把、安非他命毒品等犯罪工具，訊後依槍砲彈藥刀械管制條例、殺人未遂、組織犯罪、恐嚇、傷害等罪嫌，將周嫌等人移送偵辦，另有一名同夥因住院未到案。

檢警調查，發現周俊賢為鞏固地盤及把持地方勢力，經常率眾到KTV、小吃部消費後亮槍，藉以恐嚇店家，再簽帳消費白吃白喝，甚至藉勢藉端索取保護費等不法犯行，嚴重危害社會秩序，被檢肅到案，大快人心。

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  • 打人、持槍鬧事恐嚇白吃白喝，「腳尾飯」虎尾翻版案主嫌周俊賢等5人移送雲林地檢署，後方為黃明政。（記者廖淑玲攝）

    打人、持槍鬧事恐嚇白吃白喝，「腳尾飯」虎尾翻版案主嫌周俊賢等5人移送雲林地檢署，後方為黃明政。（記者廖淑玲攝）

  • 虎尾分局偵查隊長楊志盛說明偵辦過程。（記者廖淑玲攝）

    虎尾分局偵查隊長楊志盛說明偵辦過程。（記者廖淑玲攝）

  • 周俊賢今年大年初二在虎尾殯葬所辦公室內公然開槍，天花板遺留的彈孔。（記者廖淑玲翻攝）

    周俊賢今年大年初二在虎尾殯葬所辦公室內公然開槍，天花板遺留的彈孔。（記者廖淑玲翻攝）

  • 黃明政父子毆打被害人畫面。（記者廖淑玲翻攝）

    黃明政父子毆打被害人畫面。（記者廖淑玲翻攝）

  • 警方查扣改造手槍一把。（記者廖淑玲攝）

    警方查扣改造手槍一把。（記者廖淑玲攝）

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