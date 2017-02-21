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超商店員跟女友吵架後 隨即遭陌生人打傷

2017-02-21  11:26

〔記者洪定宏／高雄報導〕賴姓超商店員今天凌晨值班過程，女友前去探班，不料雙方爆發口角衝突，女友離去後，賴男隨即遭陌生人持安全帽打傷頭部，高雄警方「以車追人」，查緝4名嫌犯。

警方指出，今天凌晨約4點45分，前鎮區復興三路某超商發生賴姓店員遭人毆傷事件，員警到場了解時，賴男待在辦公室內，員警多次呼叫，他才走出賴男頭部受傷，上衣都是血跡。

目擊者聲稱多人衝進超商，持器械攻擊賴男，員警幫他通報救護車，送醫治療，但賴男因傷勢無大礙，不久離開醫院；賴男強調，不認識對方，也不知原因。

警方指出，超商無財物損失，初步懷疑是賴男個人感情糾紛，疑似與前去探班的女友發生口角後，賴男不久即被人持安全帽打傷，目前以車追人，鎖定4名嫌犯查緝。

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  • 賴姓超商店員疑因感情糾紛被打傷。（記者洪定宏翻攝）

    賴姓超商店員疑因感情糾紛被打傷。（記者洪定宏翻攝）

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