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吃感冒退燒藥... 幼兒園3歲男童午睡後猝死

男童就讀的幼兒園。（記者李容萍翻攝）

2017-02-20  17:13

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市中壢區乖乖幼兒園一名3歲多黃姓男童，今天中午用餐後吃退燒藥，下午1點在幼兒園午睡後，老師發現男童無呼吸心跳，緊急送往衛福部桃園醫院急救仍宣告不治，家長接獲消息趕到醫院悲痛不已，而中壢分局鑑識人員到醫院初步檢視，男童身上並無明顯外傷，詳細死因將報請檢察官相驗釐清。

中警方接獲幼兒園通報指稱，這名男童近日有感冒症狀，今天男童被送到幼兒園時，家長有帶感冒藥來，中午吃完飯後，小朋友曾服用退燒藥，下午送醫不治，詳細死因將報請檢察官相驗釐清。

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  • 男童就讀的幼兒園。（記者李容萍翻攝）

    男童就讀的幼兒園。（記者李容萍翻攝）

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