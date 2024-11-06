獨家》遭職場剝削想報復雇主 高雄男竟找陌生老闆「殺人練膽」

陳姓男子（左）持剪刀連刺台南一家超商的老闆（右）。（資料照）

2024/11/06 23:36

〔記者王俊忠／台南報導〕有強盜等多項前科的37歲陳姓男子，自認在職場遭人剝削，想報復雇主及同歸於盡，竟萌生「殺人練膽」念頭，今年初他騎贓車到台南南區1家超商，對素昧平生的陳姓老闆，持利剪連刺頸、臉及身體多刀，被害人奮力抵抗逃出店外求救，才倖免於難。台南地院依殺人未遂罪判陳男8年6月徒刑。

判決指出，陳男謀議這件殺人案，想到以偷他人機車騎用與換裝製造斷點，躲避檢警查緝。今年2月24日上午8點半許，他備好1把剪刀、透明手套與替換的白色外套，先騎自已的機車到高雄茄萣區茄萣路一帶停放，換裝後走到茄萣路一段附近巷內，偷騎1輛機車離去。

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陳男即騎贓車往台南市區方向行駛，同日上午近11點，陳嫌騎到台南南區新都路上1家超商購物，他竟起意拿陌生的超商陳姓老闆練膽，把老闆當作殺害對象目標。陳男先離開超商，穿戴透明手套並把剪刀藏在衣服內，11點許，他回到超商告訴老闆想要買酒。

在陳姓老闆取酒時，陳男利用老闆疏於防備之際、突拿剪刀數次刺向老闆的頸、臉與身體軀幹等部位，導致全身多處撕裂傷。被害人奮力抵抗並逃出店外求救，鄰居見狀趕緊告知陳姓老闆的妻子，將老闆送醫救治，無辜受害老闆才逃過死劫。但被害人治療後身體仍有後遺症，迄今左手臂都是麻痺感覺，神經尚未恢復正常。

案發後，陳男見事機敗露、把犯案剪刀丟在現場，騎贓車逃逸，騎到高雄茄萣區棄車，再次換裝並騎回自己的車，回到高雄市住處。轄區南市警六分局獲報調閱監視器影像、查出陳男涉案，循線到陳男住處逮人並查扣犯案用的手套與外套，並查知陳男如此離譜的行凶理由。

警方逮捕持剪刀殺人的陳姓男子（中者）。（資料照）

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