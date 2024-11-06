一枚胸章代表挽回一個家庭 ！金門消防局6人獲頒「救命之星」

金門縣消防局設計出「救命之星」、「接生好手」二款榮譽胸章，救命之星有金章（右上）、銀章（左上）二色；「接生好手」榮譽胸章，只有藍章（下方）一色。（金門縣消防局提供）

2024/11/06 23:19

〔記者吳正庭／金門報導〕一枚胸章代表一個家庭的挽回！金門縣消防局今天頒發全國消防單位獨有的「救命之星」榮譽胸章，給金沙分隊隊員陳奕順、蔡忠穎、張埂賓，金湖分隊隊員黃志中、洪國榮、廖育晉共6人，每人銀質榮譽胸章一枚，表彰他們在傷患到院前執行緊急救護勤務的卓越表現。

縣消防局局長呂英華說，在今年派出7名同仁前往台南市政府消防局受訓後，目前全局5個消防分隊共104位上線出勤的第一線救護人員，至少都具備中級救護技術員以上資格，對於保障縣民生命急救能量，再向上升級。

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呂英華於消防局首度辦理授章儀式，肯定獲得「救命之星」榮譽胸章的6名隊員，在急救過程中展現的技術、承擔與責任。

呂英華說，每一次的救護行動都可能改變人們生命的軌跡，也是維持一個美滿家庭於不墜的機會。感謝同仁的無私奉獻，因為他們的專業和敬業精神，讓更多患者重獲新生。他說，一枚胸章代表一個家庭的挽回，授章活動不僅是對救護人員的表揚，更是對金門縣到院前緊急救護技術提升的認證。

消防局說，這項全國首創的榮譽胸章分為「救命之星」、「接生好手」2款，救命之星有金章、銀章2色，消防人員執行緊急救護勤務中，遇到OHCA（到院前心肺功能停止）案件，將病患從鬼門關救回，並獲得重生出院，將公開授予救命之星銀章一枚，累積3枚銀章可換發救命之星金章一枚；另一款是「接生好手」榮譽胸章，只有藍章一色，救護人員於勤務中救護現場執行急產接生，能妥適照護產婦及新生兒保持生命徵象穩定送醫者，頒給「接生好手」榮譽胸章一枚。

消防局說，民眾透過胸章的識別，可以對消防局同仁多一分肯定與安心；消防局將持續致力於提升到院前急救服務質量，加強縣民急救知識的普及，以應對未來日益複雜和高效的救護需求。

金門縣消防局長呂英華（左）授予隊員陳奕順（右）救命之星榮譽胸章。（金門縣消防局提供）

金門縣消防局長呂英華（左三）率副局長陳國瑋（左一）、祕書陳参奇（右一）共同表揚，授予隊員救命之星榮譽胸章。（金門縣消防局提供）

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