超車烏龜車遭按喇叭 男急煞報復代價3萬元

不滿龜速車而跨越方向限制線超車，被對方按喇叭後再度超車並驟然減速，龜速車差點撞上而報警，火爆六旬男子被南投地院法官判拘役30日，易科罰金折合3萬元。（記者陳鳳麗攝）

2024/11/06 23:12

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣6旬廖姓男子，不滿前方車輛龜速，加速跨方向限制線後超車，龜速車林姓駕駛不滿而按喇叭，廖男再度踩油門，開至林男車子前面後急踩煞車，林男只好跟著煞車差一點追撞上去，林男後來持錄到的影片報案，南投地院近日將他依強制罪名判拘役30日，易科罰金折合3萬元。

62歲廖姓男子去年12月底中午近2點，開小貨車行經中興新村某條道路上，廖男前方是一部由林姓男子駕駛的轎車，因車速緩慢，廖男跟在後面失去耐性，於是跨越方向限制線超車，再快速回到原車道，開到林姓男子轎車前方。

請繼續往下閱讀...

林男被此舉嚇到，愈想愈不爽，於是大聲按喇叭示警。廖男被林男按喇叭後也很火大，再度急踩油門超越林男的車子，開到林男車子的前方後，馬上踩煞車驟然減速，林男被嚇到後，為了怕追撞前車，用力踩煞車，差一點點就撞上廖男的小貨車。

林男當時沒有再持續與廖男對峙，等回到家中後，調出行車紀錄器拍到的影片，及其手機錄影的畫面，帶到派出所報案。

廖男的危險行徑被南投地檢署檢察官以強制罪名起訴，南投地院法官審理期間，廖男雖坦承犯行，但卻不與林男和解，法官對廖男不用理性處理與他人行車糾紛，妨害他人駕車自由行進權利，且又不與對方達成和解，念及他沒有前科，因此判處拘役30日，如易科罰金折合新台幣3萬元。全案仍可上訴。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法