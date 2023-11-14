寶寶頭探出來了！金門2消防員秒變產婆 車上接生超感動

消防救護員余承學、李宇棠與新生兒及父親共度喜悅時刻。（金門縣消防局提供）

2023/11/14 23:12

〔記者吳正庭／金門報導〕金門孕婦在救護車上急產接生，20多年來只有2例。而11月10日，金門縣消防局第一大隊金城分隊消防員余承學、李宇棠碰上第三例，兩人未婚，幸好都具備EMT-2（中級救護技術員）資格，靠著平日扎實的「情境」訓練，順利完成人生的「第一次」；對於能見證小小生命的誕生，兩人都說：「好感動！」

縣消防局說，10日凌晨0點左右接獲報案，年約30歲產婦出現突然陣痛、羊水破裂等臨盆症狀，就近派遣金城分隊隊員余承學、李宇棠火速馳援，到場時，產婦意識清醒，但已落紅，羊水破裂，胎兒頭部已有露出，情況緊急。李宇棠將準備好的生產包打開，告知駕駛余承學，「學長，小朋友胎頭已露出！準備在救護車上接生！」余承學則幫忙安撫產婦情緒，不時提醒她深呼吸。

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余承學、李宇棠說，產婦當時表情痛苦，隨著1次次地用力，小嬰兒緩慢地向這個世界推進。在產婦的努力下，新生兒終於順利誕生，嚎啕大哭。他們依照平日訓練項目和要領，立即以無菌治療巾包覆、檢查新生兒生命徵象、是否有臍帶繞頸等狀況？使用臍帶夾夾住臍帶兩端，以乾淨包巾包覆嬰兒，以免失溫；經多道程序並評估嬰兒哭聲宏亮、肌張力良好、血液循環正常，再以無菌包巾包覆嬰兒，見母子均安，才算暫時鬆一口氣。

而產婦有失血情形，余承學、李宇棠給予靜脈注射，立即將母子送往衛生福利部金門醫院。

對於余承學、李宇棠兩個大男生也能適切扮好「接生婆」角色，產婦及家屬都心存感激，不僅讓家屬覺得很貼心，也不斷讚許消防人員的專業。

消防局長呂英華說，近年金門緊急救護勤務案件持續增加，而金門由於車行距離短，孕婦急產接生從2000年到目前為止只有3件，考驗救護人員平時的救護訓練扎實度及隨機應變能力。余承學才從學校畢業2、3年，李宇棠畢業1年，消防工作資淺，卻能在危急一刻處不驚，處理圓滿，難能可貴，更可印證平時訓練扎實的重要。

金門縣消防局長呂英華（左一）率代理副局長陳國瑋（右一）慰勉當天救護生產成功的執勤人員余承學（左二）、李宇棠（右二）。（金門縣消防局提供）

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