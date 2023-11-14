為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

寶寶頭探出來了！金門2消防員秒變產婆 車上接生超感動

消防救護員余承學、李宇棠與新生兒及父親共度喜悅時刻。（金門縣消防局提供）

消防救護員余承學、李宇棠與新生兒及父親共度喜悅時刻。（金門縣消防局提供）

2023/11/14 23:12

〔記者吳正庭／金門報導〕金門孕婦在救護車上急產接生，20多年來只有2例。而11月10日，金門縣消防局第一大隊金城分隊消防員余承學、李宇棠碰上第三例，兩人未婚，幸好都具備EMT-2（中級救護技術員）資格，靠著平日扎實的「情境」訓練，順利完成人生的「第一次」；對於能見證小小生命的誕生，兩人都說：「好感動！」

縣消防局說，10日凌晨0點左右接獲報案，年約30歲產婦出現突然陣痛、羊水破裂等臨盆症狀，就近派遣金城分隊隊員余承學、李宇棠火速馳援，到場時，產婦意識清醒，但已落紅，羊水破裂，胎兒頭部已有露出，情況緊急。李宇棠將準備好的生產包打開，告知駕駛余承學，「學長，小朋友胎頭已露出！準備在救護車上接生！」余承學則幫忙安撫產婦情緒，不時提醒她深呼吸。

余承學、李宇棠說，產婦當時表情痛苦，隨著1次次地用力，小嬰兒緩慢地向這個世界推進。在產婦的努力下，新生兒終於順利誕生，嚎啕大哭。他們依照平日訓練項目和要領，立即以無菌治療巾包覆、檢查新生兒生命徵象、是否有臍帶繞頸等狀況？使用臍帶夾夾住臍帶兩端，以乾淨包巾包覆嬰兒，以免失溫；經多道程序並評估嬰兒哭聲宏亮、肌張力良好、血液循環正常，再以無菌包巾包覆嬰兒，見母子均安，才算暫時鬆一口氣。

而產婦有失血情形，余承學、李宇棠給予靜脈注射，立即將母子送往衛生福利部金門醫院。

對於余承學、李宇棠兩個大男生也能適切扮好「接生婆」角色，產婦及家屬都心存感激，不僅讓家屬覺得很貼心，也不斷讚許消防人員的專業。

消防局長呂英華說，近年金門緊急救護勤務案件持續增加，而金門由於車行距離短，孕婦急產接生從2000年到目前為止只有3件，考驗救護人員平時的救護訓練扎實度及隨機應變能力。余承學才從學校畢業2、3年，李宇棠畢業1年，消防工作資淺，卻能在危急一刻處不驚，處理圓滿，難能可貴，更可印證平時訓練扎實的重要。

金門縣消防局長呂英華（左一）率代理副局長陳國瑋（右一）慰勉當天救護生產成功的執勤人員余承學（左二）、李宇棠（右二）。（金門縣消防局提供）

金門縣消防局長呂英華（左一）率代理副局長陳國瑋（右一）慰勉當天救護生產成功的執勤人員余承學（左二）、李宇棠（右二）。（金門縣消防局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
台中產婦等不及 女消防員救護車上順利接生
2023/02/07 13:07

台中產婦等不及 女消防員救護車上順利接生
新生命趕來圍爐！竹縣產婦小年夜救護車上平安產子
2023/01/21 11:34

新生命趕來圍爐！竹縣產婦小年夜救護車上平安產子

浪琴全新MINI DOLCEVITA系列正式登場
感動！孕婦3萬3000英呎高空臨盆 空服員、乘客聯手接生
2022/09/08 17:46

感動！孕婦3萬3000英呎高空臨盆 空服員、乘客聯手接生
寶寶「臍帶繞頸5圈」畫面好震撼 醫：真正的天選之人
2022/06/10 09:35

寶寶「臍帶繞頸5圈」畫面好震撼 醫：真正的天選之人

新壽60感謝祭迎2千萬張保單 抽好禮
消防員當「產婆」 蕭惠元、洪育禮救護車上「迎新」
2022/03/18 19:20

消防員當「產婆」 蕭惠元、洪育禮救護車上「迎新」
桃園八德孕婦救護車上急產 新手奶爸救護員接生超感動
2020/09/13 20:01

桃園八德孕婦救護車上急產 新手奶爸救護員接生超感動
社會今日熱門

2024總統立委選舉

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播