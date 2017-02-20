正妹私密照臉書社團流傳 怒告男網友卻認錯人...

2017-02-20 11:58

〔記者錢利忠／台北報導〕謝姓女子某日上臉書時，驚覺自己的私密照竟在臉書社團流傳，她根據PO文者的臉書帳號抓兇，質疑是1名張姓男網友所為，怒控張男妨害秘密；張男到案後則無辜喊冤，指自己根本不是該臉書社團成員；檢方調查期間，謝女承認「認錯人」，台北地檢署因此將無辜的張男不起訴。

去年間，謝女一如往常瀏覽臉書時，竟看到自己的私密照在臉書社團「場外休憩區」流傳，她質疑自己的私密照遭網友盜用，氣得依PO文者的臉書帳號名稱，報警抓兇。

檢警根據謝女提供的臉書截圖及PO文者帳號，循線傳喚1名20歲張姓男子到案；張男應訊時否認竊錄及張貼謝女的私密照，並喊冤表示自己根本不是該臉書社團的成員。

檢方為釐清張男是否涉案，當庭勘查他的手機，發現他確實沒加入該臉書社團，且他的臉書帳號大頭貼照片，與PO文者的臉書照片不同；此外，謝女於檢方調查期間，也承認「認錯人」，因此認定張男只是與PO文者同名同姓，認定他罪證不足。