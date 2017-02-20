老不休性侵 竟辯女童下體癢…
2017-02-20 10:51
〔記者項程鎮／台北報導〕7旬王姓老翁誘騙2名國小女童出遊，趁機性侵和猥褻2童，最高法院維持高雄高分院見解，痛批王男年長2童50多歲，還性侵幼童，事後沒有悔意、也沒和解，重判王男13年徒刑確定。
判決指出，家住高雄的王男從103年起，帶住家鄰近的2名國小女童到住處、客家文物館和壽山動物園等處，分別對女童舔下體，還把手指伸進女童私處並摸下體，甚至以生殖器進入女童私處，其中1名女童還有智能障礙。
王男否認性侵，辯稱女童下體搔癢，他才幫忙看一下，高雄高分院認定，王男共性侵2女童3次、猥褻1次，重判13年徒刑，上訴後被最高法院駁回。
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
- 訂92個蛋糕低價轉售 知名甜點店怒告女子侵權
- 看準嫖客「精蟲衝腦」 應召站專盜「腰束奶澎」美圖攬客
- 警國道酒駕肇事 金蟬脫殼想溜被逮
- 顯然刻意的 人名「璋」變「蟑」 判賠5萬
- 全國司改會議上午登場 最高法院縮編成焦點
社會‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 愛上百公斤胖男 俏護士：「我知道他不帥但…」
- 金正男大馬遇害影片曝光 致命過程2秒！
- 月津港文化園區 台南爭取10億打造
- 【遭海盜劫持 輪機長要求囚期付工資】勞資調解破裂 漁業署︰無海事報告舉證
- 風光受訪過後… 女士官督導長突調職
- 熱血藥師許文華 16年募血200萬㏄
- 自由共和國》黃千峰／中共移植產業的面子工程
- 〈親子會客室〉孩子有勇氣 爸媽給信心
- 〈熱門族群〉惜售封盤 不鏽鋼戴著鋼盔繼續衝
- 為救人不惜犧牲百萬名車 執行長：維修費全免！
- 前天王嫂秘婚遊艇土豪 遭爆淪小三
- 最高院法官擬減額 80人降至17人
- 空氣品質差！ 西半部縣市遍地「橘紅」....
- 自由廣場》（青年論政）地下高雄之文資古墓奇兵
- 最後一夜！ 台灣燈會大爆滿
- 自由廣場》陳庚金、胡志強證明：先砍高叛黨！
- 北市公車亭全面禁菸 3月1日起將開罰
- 【藝文短訊】 楊澤、楊婕文學對談
- （台北）搶救嘉禾新村 北側3處增列文資
- 自由廣場》這是香港法治的勝利？
- 空氣品不佳 高雄11測站達「不健康」警示
- 殺山豬請部落 「山老鼠」向原民道歉
- AV界素質飆高？！大學選美小姐也入行
- 傳美國安顧問難尋 白宮否認
- 竹縣寶山鄉農會 連任、挑戰勢均力敵
- 養生保健》不再忘東忘西 生活求變、旅行強健大腦
- 羅馬不是一天造成 小甜甜自爆肥胖主因……
- 第十二屆林榮三文學獎得獎作品集 免費贈送
- 【台東農會選舉】關農選情緊繃 投票率逾8成
- 中國想超越美國 謝金河：阻力與挑戰愈來愈大
- 小三奪柏林影后 金敏喜高調示愛不倫導演
- 女模懸吊摩天樓玩命
- 賀夫連威2場 魏總甜呼「寶貝」
- 家家錄唱遭退貨 悄悄寫信憶亡母
- 疫情延燒 雲林預計再撲殺逾11萬隻紅羽土雞
- 看完歌神！老蕭噴淚 江蕙驚傳扭到
- 控制血糖大不易？ 改變吃飯順序就搞定
- 川普誤稱瑞典遭恐攻 慘遭網友挖苦取笑
- 「京華城」欠款百億 傳威京小沈擬「打掉重建」
- 鏗鏘集》高級台灣人陳庚金
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：老不休性侵 竟辯女童下體癢…
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分