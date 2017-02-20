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老不休性侵 竟辯女童下體癢…

2017-02-20  10:51

〔記者項程鎮／台北報導〕7旬王姓老翁誘騙2名國小女童出遊，趁機性侵和猥褻2童，最高法院維持高雄高分院見解，痛批王男年長2童50多歲，還性侵幼童，事後沒有悔意、也沒和解，重判王男13年徒刑確定。

判決指出，家住高雄的王男從103年起，帶住家鄰近的2名國小女童到住處、客家文物館和壽山動物園等處，分別對女童舔下體，還把手指伸進女童私處並摸下體，甚至以生殖器進入女童私處，其中1名女童還有智能障礙。

王男否認性侵，辯稱女童下體搔癢，他才幫忙看一下，高雄高分院認定，王男共性侵2女童3次、猥褻1次，重判13年徒刑，上訴後被最高法院駁回。

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  • 7旬王姓老翁誘騙2名國小女童出遊，趁機性侵和猥褻2童。（情境照）

    7旬王姓老翁誘騙2名國小女童出遊，趁機性侵和猥褻2童。（情境照）

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