海巡前副所長欠債躲警局 事後傳出遭強押取款

岸巡二總隊張姓小組長本月７日竟跑到南榮路派出所躲債。（記者吳昇儒攝）

2017-02-19 20:23

〔記者吳昇儒／基隆報導〕海巡署岸巡二總隊某張姓前副所長因積欠同袍數十萬元，還不出款項，本月7日跑到派出所向警方求助，並向警方表示如有遭到暴力討債等問題會再來報案；未料卻傳出，張男被人強押到情人湖郊區，強取身上2千多元，還被取走提款卡領走3萬多元。不過警方表示，根本沒有接獲相關通報，懷疑是有心人士刻意放出消息。

警：未接獲報案

據悉，該名副所長原本在正濱安檢所服務，現已調整職務到深澳安檢所擔任小組長，傳出其在外積欠大批賭債，在隊上也積欠好友70萬元。張小組長7日下午前往基市警南榮路派出所尋求庇護，向警方表示因為積欠債務擔心被打，所以先到派出所避一避。

張男還向警方表示，為了躲債倉皇逃跑，手機在女友身上，希望能借用電話，和債主聯繫，尋求解決方式。

員警詢問有無重利問題或是遭人毆打，張男均表示沒有發生這些情形，只是債主逼得比較緊，需要時間協調。

張男與債主協調了數十分鐘後，也喬好還款方式，隨後自行離去，但借貸屬於民事糾紛，並無涉及刑事相關刑責，警方便請張男事後好好與債主協商，有任何狀況可隨時通報，警員為求慎重也在工作日誌上註明該案。

警：未接獲報案

未料，該案於昨天爆發後，媒體卻收到訊息，指稱張男從派出所離去後，遭人以車輛擋路為由，騙出家門，隨後遭人強押至情人湖郊區毆打，取走身上2千多元現金；討債人更以2千多元無法向委託人交代為由，要求張男交付提款卡，領出3萬8千元的現金。

不過警方調查沒有任何單位接獲張男報案或是押人取款的訊息，且自7日下午後，張男也都沒有跟警方聯繫，懷疑是有心人士刻意放出消息。

岸巡二總隊長潘信吉則表示，查證後確認張姓小組長確實與同袍有借貸關係，但並無重利情形，也將依規定積欠他人財物致單位形象受損，將對張姓小組長記小過一次。