看準嫖客「精蟲衝腦」 應召站專盜「腰束奶澎」美圖攬客
2017-02-20 00:05
警方曾經發現，有應召站業者盜用知名網路美女「雪碧」的圖片來修圖攬客。（記者王冠仁翻攝）
〔記者王冠仁／台北報導〕萬華警方此次抓到為了幫男友還賭債而下海賣淫的張姓女子，當時警方曾在廖姓嫖客手機內，發現張女被應召站包裝成「小安」，還用一張盜取來的「大奶圖」四處發送攬客。
曾查緝許多性交易的資深刑警說，近來網路與行動載具盛行，不少應召站為了攬客，頻繁到網模、小模、女星的臉書、Instagram上盜取圖片。再利用修圖工具打馬賽克、後製，再隨機利用各式手機通訊軟體發送攬客。
待男客上鉤下單買春，並依約前往特定旅館等馬伕接送應召女時，應召站業者大多會推說「你指定的紅牌太紅要等很久，不然換別位美眉好不好？」、「這次沒有紅牌，下次幫你打折」應召站就是吃定男客「精蟲衝腦」，不願花時間等候，實際上應召站手上根本沒有「人圖相符」的美女。
另名警官也說，根據過往查緝案例或網路巡邏所見，有些知名網路美女如「雪碧」，就曾經被應召站業者盜圖，化名成「若飛」攬客；網路小模「挖機」也曾被應召站包裝成「下海賣淫的櫃姐」。實際上，這些「腰束奶澎」的圖片，恐怕都是應召站為了攬客所使出的盜圖手段。
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