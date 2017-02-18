禁夜間訊問 「天下第一院」準備好了但問題在...

台北地院行政庭長廖建瑜說明北院候審室面臨未來即將上路的禁止夜間訊問政策，已準備完成。（記者溫于德攝）

2017-02-18 19:28

〔記者溫于德／台北報導〕司法院院會上月19日通過刑事訴訟法修正草案，禁止偵查羈押期間對被告夜間（晚間11時至隔天上午8時）訊問；向來被稱為「天下第一院」的台北地院則為此做足準備，今開放參觀院方候審室，庭長廖建瑜說，北院目前大致整修完成，未來面對人犯夜間留置不是問題，但希望有關單位能重視法警不足與津貼短少問題，「否則每小時約60元左右的津貼，實在過低。」

司法院刑事廳長蘇素娥上月表示，基於人權考量，夜間訊問不宜超過晚間11點，現行條文雖已禁止，但在經被告同意等例外情形下仍可進行，實務運作上已形成「例外多過原則」，因此將修法禁止。廖建瑜指出，台北地院去年10月已著手進行改裝。

廖建瑜說，法院候審室須考慮是否足以應付夜間留置人犯，及其個人安全、需求、睡眠環境等；因此整修完成的候審室，將提供人犯免洗盥洗設備、寢具；另，醫療方面則與鄰近的和平醫院達成共識，一旦人犯出現身體不適須送醫，將直接送往該院。

談到候審室空間，廖建瑜也說，北院最大候審室超過5坪，其他約在3坪左右，符合歐盟反酷刑委員會（CPT）的標準、1.36坪。據了解，北院夜間候審室每晚平均約1至2人使用，空間使用上充足。另，北院所屬轄區目前也不少外籍人犯，院方也為此準備譯文，保障相關人犯權力。

廖建瑜在參觀結束前表示，北院現問題出在法警人數不足與津貼短少問題上，「夜班隔天須職日班」、「每小時平均約60元的津貼」，皆是問題重點，盼有關單位重視。

相關影音