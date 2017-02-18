女警太正了！醉漢痴纏挨告

花蓮縣吉安警分局李姓女警笑容甜美擔任預防犯罪宣導的人形看板。（記者王錦義攝）

2017-02-18 12:19

〔記者王錦義／花蓮報導〕「快點來逮捕我！」網路鄉民每次看到正妹女警總是會高喊這句話！花蓮縣有名鄧姓醉漢煞到吉安警分局女警，經常醉醺醺跑到派出所對著女警出言調戲：「老婆快去產檢啦」女警多次制止仍屢勸不聽，昨竟酒後開車到派出所拿出庭通知書，警員聞到酒味，見他開車後擒回醉漢，今早依公共危險罪嫌移送法辦，女警也將對鄧男提出性騷擾申訴。

吉安警分局李姓女警面貌姣好、笑容甜美，不僅登上花蓮縣警局警察月曆的一月份代表，同時也是警方預防犯罪宣導的人形立牌模特兒，26歲李姓女警特考班畢業後分發到派出所服務快二年。警方指出，40歲鄧姓男子住在派出所後方，上周開始就經常走到派出所，一直高呼要找李姓女警，當看到女警經過時就會高呼：「李XX，快點去產檢」要不然就是對著女警喊「老婆」女警及派出所長都出面制止，要鄧男節制點。

從事汽車維修的鄧姓男子昨下午開著客戶車到派出所領出庭通知書，還在門口猛踩油門挑釁，警員上前制止，鄧男仍瘋言瘋語的繼續亂，警員聞到鄧男身上酒味，懷疑鄧男酒後開車，等鄧男開車後就立刻攔截下來酒測，呼氣值每公升達0.44毫克，被逮的鄧男裝孬求情說：「才喝一點點，放我一馬啦」警方今早依公共危險罪嫌移送法辦，警局長官也力挺女警對鄧男提出性騷擾的申訴，將依性騷擾防治法送主管機關裁罰。