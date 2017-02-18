夫入監妙齡妻難耐寂寞 尬小鮮肉還產子

2017-02-18 11:55

〔記者林嘉東／基隆報導〕28歲蔡姓女子不堪先生入監服刑5年期間，夜夜獨守空閨，出軌小自己2歲的小鮮肉，還替「小王」生下女兒，竟在探監時，向先生殘忍「告白」：「我替別人生了孩子」讓蔡夫怒不可遏，怒告2人通姦。基隆地檢署今天依妨害婚姻罪嫌起訴2人。

起訴書指出，28歲的蔡姓女子與華姓男子結婚後，華男因涉及槍砲彈藥刀械條例案被法院判處5年徒刑，並於101年間8月入監服刑。

身材曼妙的蔡女在先生入監後，在彰化結識小他2歲的吳姓男子，2人神速交往，第一次發生性行為就懷孕，並於前年底生下2人的女兒。

蔡女在女兒出世後，認為紙包不住火，去年初去台東探監時，把她出軌與懷孕產女的過程都告訴華男。

華在聽了妻子殘忍「告白」後，怒不可遏，情緒失控，怒告2人通姦與相姦罪。

檢察官調查時，蔡與吳男坦承犯行，檢方調出2人交往時，華男確實在監，加上2人又有愛的結晶，「罪證確鑿」，依妨害婚姻罪嫌起訴2人。