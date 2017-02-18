| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
中國漁船馬祖海域爆炸 1失蹤8獲救
 首頁 > 社會

都沒違規？ 旅行社駕駛超時 政府5年來只罰1件

2017-02-18  10:12

〔即時新聞／綜合報導〕國道5號遊覽車翻覆意外，讓遊覽車品質與駕駛過勞等問題再度受到重視。時代力量立委黃國昌指出，雖然我國針對旅行社駕駛超時有其法令規範，但根本形同具文，過去5年來竟只裁罰過1件，讓他質疑，「是大家都沒有違規？還是主管機關把眼睛閉上，根本沒有執行呢？」

黃國昌在臉書上寫到，為了防止旅行社安排的行程造成駕駛超時過勞，我國《旅行業管理規則》當中規定，「旅行業執行業務時，應妥適安排旅遊行程，不得使遊覽車駕駛違反汽車運輸業管理法規有關超時工作規定。」

黃國昌表示，雖然這個法規有設計上的缺陷，但最嚴重的是執行面上的問題。他指出，依照《發展觀光條例》以及主管機關所訂定的裁罰標準，罰鍰僅1萬元。

除了罰緩金額無法產生嚇阻效果外，從交通部提供的2012至2016年裁罰件數資料中得知，這5年的時間內竟然只裁罰過1件，讓黃國昌強烈質疑，「是大家都沒有違規？還是主管機關把眼睛閉上，根本沒有執行呢？我想，答案已經很清楚了。」

廣告
  • 針對遊覽車駕駛超時工作，交通部觀光局過去5年來只裁罰過1件，金額1萬元。（圖片擷取自「黃國昌」臉書）

    針對遊覽車駕駛超時工作，交通部觀光局過去5年來只裁罰過1件，金額1萬元。（圖片擷取自「黃國昌」臉書）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 疲勞駕駛 蝶戀花 超時工作 遊覽車 遊覽車翻覆 黃國昌
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
悲！遊覽車翻覆
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
新加坡海南雞飯
酸奶起士烤馬鈴薯
吃甜甜✧焦糖布丁
這樣煮青菜更營養！
轉寄

標題：都沒違規？ 旅行社駕駛超時 政府5年來只罰1件


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月18日‧星期六‧丁酉年正月廿二日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.