都沒違規？ 旅行社駕駛超時 政府5年來只罰1件
2017-02-18 10:12
〔即時新聞／綜合報導〕國道5號遊覽車翻覆意外，讓遊覽車品質與駕駛過勞等問題再度受到重視。時代力量立委黃國昌指出，雖然我國針對旅行社駕駛超時有其法令規範，但根本形同具文，過去5年來竟只裁罰過1件，讓他質疑，「是大家都沒有違規？還是主管機關把眼睛閉上，根本沒有執行呢？」
黃國昌在臉書上寫到，為了防止旅行社安排的行程造成駕駛超時過勞，我國《旅行業管理規則》當中規定，「旅行業執行業務時，應妥適安排旅遊行程，不得使遊覽車駕駛違反汽車運輸業管理法規有關超時工作規定。」
黃國昌表示，雖然這個法規有設計上的缺陷，但最嚴重的是執行面上的問題。他指出，依照《發展觀光條例》以及主管機關所訂定的裁罰標準，罰鍰僅1萬元。
除了罰緩金額無法產生嚇阻效果外，從交通部提供的2012至2016年裁罰件數資料中得知，這5年的時間內竟然只裁罰過1件，讓黃國昌強烈質疑，「是大家都沒有違規？還是主管機關把眼睛閉上，根本沒有執行呢？我想，答案已經很清楚了。」
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