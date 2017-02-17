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子女作證「爸爸打媽媽」 法院判准離婚、付扶養費

2017-02-17  23:45

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市徐姓男子結婚多年，與妻子生下3名子女後性格大變，經常在外打牌、喝酒不回家，妻子懷疑丈夫有外遇但苦無證據，丈夫甚至對她施暴，徐妻心灰意冷訴請離婚並爭取3名年子女監護權，子女對社工說爸爸都不回家還打媽媽，桃園地院法官判准離婚，3名子女監護權歸女方，徐男每月還得支付近3萬元扶養費。

徐妻指控，丈夫性格大變對家庭不聞不問，她懷疑丈夫外遇反遭家暴，丈夫動輒辱罵、動粗，把她的衣服搬出去、不准她回家，她兩度聲請保護令都無法阻止，心灰意冷訴請離婚並爭取3名子女監護權。

法院審理時徐男否認外遇，聲稱在外應酬難免，否認辱妻和虐妻，只是偶爾吵架；法院請社工訪視兩人子女，子女都站在媽媽這一邊，因此判准徐妻離婚之訴。

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  • 桃園地院法官判准徐妻離婚之訴。（記者鄭淑婷攝）

    桃園地院法官判准徐妻離婚之訴。（記者鄭淑婷攝）

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