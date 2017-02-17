子女作證「爸爸打媽媽」 法院判准離婚、付扶養費
2017-02-17 23:45
〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市徐姓男子結婚多年，與妻子生下3名子女後性格大變，經常在外打牌、喝酒不回家，妻子懷疑丈夫有外遇但苦無證據，丈夫甚至對她施暴，徐妻心灰意冷訴請離婚並爭取3名年子女監護權，子女對社工說爸爸都不回家還打媽媽，桃園地院法官判准離婚，3名子女監護權歸女方，徐男每月還得支付近3萬元扶養費。
徐妻指控，丈夫性格大變對家庭不聞不問，她懷疑丈夫外遇反遭家暴，丈夫動輒辱罵、動粗，把她的衣服搬出去、不准她回家，她兩度聲請保護令都無法阻止，心灰意冷訴請離婚並爭取3名子女監護權。
法院審理時徐男否認外遇，聲稱在外應酬難免，否認辱妻和虐妻，只是偶爾吵架；法院請社工訪視兩人子女，子女都站在媽媽這一邊，因此判准徐妻離婚之訴。
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 反年金改革// 陳庚金喊能撈則撈 胡志強叫好
- 史總眼見為憑 中職真的是火藥庫
- 范冰冰尬寶貝 個性復古風
- 被虧整形、包養 這10件心酸事正妹才懂
- 《韓流男神‧牛奶肌養成術》李鍾碩
- 學測118人滿級分 7年新低
- 全美串聯無移民日
- 技職教育就業導向 補助出國實習
- 減輕媽媽負擔 新移民之子捨台大
- 吳欣盈︰李紀珠應證明自己的價值
- 扯！女駕駛滑手機無視紅綠燈 連續撞飛7人
- 《學測成績》屏東2人74級分 台東最高72級分
- 應材Q1獲利訂單 雙創新高
- 台南》PM2.5濃度破百 空品昨早全國最差
- 〈小小說〉 然後，我就遇見貓小姐了
- 郭育銘成績好 同學愛當香爐過運
- 草屯農會選舉 1選將涉賄10萬交保
- 信義桐林橋改建 拚7月前通車
- 赴玉里探子弟 東港親屬團漸凋零
- 「紅害」拉警報 中南部天空灰濛濛
- 三人同寫大三元 哈登唯一做白工
- Panasonic 要冷氣安靜 空調早販開打 品牌PX系列 19分貝超靜音 淨氣功能升級
- 機捷自由試乘首日／ 北車擠爆 桃園還好
- 羽球》好想贏韓國夢碎 台灣無緣亞洲混團賽四強
- 傳今拍板 阿里巴巴入股中國大潤發
- 基層農會19日改選 林揆指示加強查賄
- 《韓流男神‧牛奶肌養成術》李敏鎬
- 金門高中 學測成績較去年滑落
- 艾希頓庫奇打擊兒童性虐待
- 內科夾層違建解套 8成將就地合法
- 社福團體一例一休人事成本增 立委籲政府溝通
- 2017日內瓦錶展專輯13：運動盛事運動錶情2
- 柯上任首提案 Zoo mall改為生態主題旅館
- 42歲銳大叔 可望三度加盟猿
- 兄遇害後首露面 金正恩擺臭臉
- 陸副總理汪洋與美財長通話 討論經濟合作
- 網球》鹿特丹公開賽 小費、高芬強碰
- 藍心湄開示于美人 免招小人
- Ella撫摸番茄教炒蛋 Hebe自誇小廚神
- 2017日內瓦錶展專輯1：總論
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：子女作證「爸爸打媽媽」 法院判准離婚、付扶養費
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分