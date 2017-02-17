| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 社會

台南農會賄選頻傳 2天查3件

2017-02-17  22:43

〔記者王捷／台南報導〕南檢今日接連查獲兩件農會代表選舉賄選案，黑金組檢察官陳擁文接獲線報，查出學甲、新化地區有賄選情勢，傳喚10多名農會會員到場，並逮捕李姓、方姓與楊姓候選人，經隔離訊問後，有會員坦承有收到候選人交付的賄款，候選人也坦承以1000元到2000元不等代價買票，訊後李男以3萬元交保，方、楊兩人則以10萬元交保。

南檢在16、17日接連偵破3件農會賄選案，16偵破新化農會賄選案，當天黑金組檢察官陳擁文又循線查獲學甲區有賄選情形，17日對外宣布，學甲區的李姓候選人涉嫌買票；但賄選情勢未削弱，17日下午又查出新化方姓、楊姓候選人涉嫌以1000到2000買票。

檢方指出，陳擁文檢察官在16日接獲線報後，立即展開追查，由學甲區賄選案又發現新化地區也有賄選情形，李姓候選人坦承，有以一票2000元的代價買票，訊後李姓候選人以3萬元交保候傳，在會員方面，經檢察官訊問後，全都無保請回。

新化區的方姓農會代表候選人，到案後坦承，以每票2千元代價行賄5名會員，另楊姓農會代表候選人也供稱，曾交付5千元款項給會員，以每票1000元買票。

檢方指出，全案涉嫌人依違反農會法47-1第1項第2款行賄罪嫌偵查，檢方將擴大追查。

廣告
  • 台南地檢署接連2天查獲農會代表選舉賄選。（資料照，記者王俊忠攝）

    台南地檢署接連2天查獲農會代表選舉賄選。（資料照，記者王俊忠攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 賄選 農會 農會選舉
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
悲！遊覽車翻覆
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧百菇燉雞腿
滋補✧紫米八寶粥
電鍋菜✧蝦仁豆腐
蛤蜊吐沙 4 妙招
轉寄

標題：台南農會賄選頻傳 2天查3件


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月17日‧星期五‧丁酉年正月廿一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.