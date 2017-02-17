台南農會賄選頻傳 2天查3件
2017-02-17 22:43
〔記者王捷／台南報導〕南檢今日接連查獲兩件農會代表選舉賄選案，黑金組檢察官陳擁文接獲線報，查出學甲、新化地區有賄選情勢，傳喚10多名農會會員到場，並逮捕李姓、方姓與楊姓候選人，經隔離訊問後，有會員坦承有收到候選人交付的賄款，候選人也坦承以1000元到2000元不等代價買票，訊後李男以3萬元交保，方、楊兩人則以10萬元交保。
南檢在16、17日接連偵破3件農會賄選案，16偵破新化農會賄選案，當天黑金組檢察官陳擁文又循線查獲學甲區有賄選情形，17日對外宣布，學甲區的李姓候選人涉嫌買票；但賄選情勢未削弱，17日下午又查出新化方姓、楊姓候選人涉嫌以1000到2000買票。
檢方指出，陳擁文檢察官在16日接獲線報後，立即展開追查，由學甲區賄選案又發現新化地區也有賄選情形，李姓候選人坦承，有以一票2000元的代價買票，訊後李姓候選人以3萬元交保候傳，在會員方面，經檢察官訊問後，全都無保請回。
新化區的方姓農會代表候選人，到案後坦承，以每票2千元代價行賄5名會員，另楊姓農會代表候選人也供稱，曾交付5千元款項給會員，以每票1000元買票。
檢方指出，全案涉嫌人依違反農會法47-1第1項第2款行賄罪嫌偵查，檢方將擴大追查。
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