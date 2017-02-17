周比蒼稱會散盡家產處理 又說曾借15萬給駕駛
2017-02-17 13:28
蝶戀花創辦人周比蒼（左）、負責人周繼弘（右）今出面。（記者簡榮豐攝）
〔記者鄭瑋奇／台北報導〕蝶戀花旅行社武陵賞櫻團遊覽車事故發生5天後，友力通運公司及蝶戀花旅行社負責人及創辦人今日終於一同出面對外說明，並多次鞠躬道歉；不過現場有許多罹難者家屬到場，數度打斷蝶戀花創辦人周比蒼發言，結束後更一路追打周比蒼、周繼弘父子到樓梯間。
周比蒼表示，發生事情絕對不推諉與逃避責任，不論是駕駛還是車輛都是由本人所有與管理、維護、維修、約聘，從未對外宣布靠行車輛是別人所有，這件事也完全不關友力通運事情，這些都已向檢察官說明清楚。周比蒼還引用宋詞說，月有陰晴圓缺、人有悲歡離合，很不好意思發生這種事。
至於為何事發後神隱5天才出面，是不是想要逃避？周比蒼說自己處事態度實事求是，先謀定而後動，一開始出來讓這邊罵一句、那邊罵一句，對事情於事無補；且完全沒有要逃避的想法，這種事情不是說要逃就逃得掉，承諾會散盡家產來處理這件事情。
不過為何沒有幫康姓駕駛保勞保，遊覽車公會理事許戎宏表示，因為聘僱人是蝶戀花，車輛卻靠行在友力，旅行社沒有辦法幫駕駛保勞保；行業的慣例會由公司請司機自己去職業駕駛人公會加保，這件事情公會沒有去追蹤駕駛有沒有加保的確也有缺失。但對於沒幫駕駛加保，周比蒼好像不當一回事，不僅說以前有一位司機自己因為有欠卡債不敢去保勞保，還說借了康姓駕駛15萬元去付房貸，人死債就爛，這些說法也都引起現場家屬不滿。
會中家屬不斷對周高喊「就是逃不掉今天才出來」，康姓駕駛姊姊更哭著說，公司沒有幫忙保勞保，現在保險半毛錢都領不到，要康姓司機的3個小孩怎麼辦；許戎宏則說，會要求蝶戀花比照勞保應有福利去彌補駕駛。
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