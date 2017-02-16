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暴怒踹傷女老師 國光司機判賠5萬

2017-02-16  17:21

〔記者王定傳／台北報導〕55歲莊姓國小女教師前年7月間從三重搭乘國光客運，準備南下彰化，上車後卻發現劃好的單人窗邊座位，被其他乘客坐走，要求乘客讓出座位，王姓司機卻跑來出腳踹莊婦頭部，害她因此縫8針，新北地院判王男及國光客運賠償5萬餘元。

本案發生於7月10日下午2時許，莊女當天在國光客運重陽站準備搭車南下彰化參加研習會，劃位第20號座位，但她上車後見到座位上有人，要求對方換位，乘客起身走人。

司機卻與莊發生口角，出腳踹了莊女頭部；案發後，王男已被國光客運革職，刑事部分，檢方將他起訴，法院審理時，法官依傷害罪，判拘55日定讞。

被害者提出求償85萬餘元，國光客運主張，國光選任駕駛員已盡相當注意，本案是王男情緒控管不佳，一時氣憤衝動，乃駕駛員偶發違法行為；王男則說求償金額過高，法官審理後判賠5萬餘元，可上訴。

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