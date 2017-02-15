禿男開跑車擺闊騙上百人財色 女藝人也上鉤...

2017-02-15 22:03

〔記者錢利忠／台北報導〕網路男蟲蕭弘岳慣常以開保時捷等名車的手法，冒充有錢人吸引女網友上鉤，再表明願意出高價包養，要求女網友獻身、拍裸照，之後再以節稅為由，哄騙女方替他刷卡買精品，詐財2151萬元；台北地檢署調查，共有22名受害女子提告，就連曾主持過電視購物的女藝人也上當，調查後依詐欺取財及詐欺得利罪將他起訴。

檢警調查，38歲的蕭弘岳髮量稀少，外貌並不突出，但靠著三寸不爛之舌，以及裝排場擺闊，使他能在包養及邀約一夜情的網站上，成功吸引貪財的女網友上當，受害人身分除了女藝人外，另有護理師、上班族及女大生等。

檢警查出，103年2月開始，蕭弘岳多次利用「遇見」、「SKOUT」、「甜心包養網」、「遇見情人」等交友網站，化名「蕭弘越」、「蕭弘業」、「蕭譽其」、「Stanley」、「S.H.」，佯稱自己是科技公司高階主管或通訊業大盤商，隨機搭訕女網友碰面，再擺闊使女網友上鉤，被害女子恐逾上百人，但僅有22人願意出面提告。

被害女子指控，剛開始幾次約會時，蕭弘岳不但開保時捷超跑、雙B等名車，還隨身攜帶數十萬元紙鈔，不僅吃飯會掏錢請客，連逛街購物也會主動埋單，使人誤信他是有錢的大老闆，直到女方卸下心防後，蕭弘岳即開始以替公司節稅等藉口，哄騙女方替他刷卡購物。

蕭弘岳應訊時否認詐欺，辯稱與女方之間只是單純的債務糾紛，他有依約還錢；檢方考量蕭弘岳有多次詐欺紀錄，還曾因詐欺案被台中地院判刑確定，經比對被害女子等人出示的證據及說詞後，不採信蕭弘岳說詞，認定其詐欺罪證明確。