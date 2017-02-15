藝術家陳其寬版畫遭竊 原來是內賊搞鬼
2017-02-15 17:11
〔記者陳慰慈／新北報導〕與華裔建築師貝聿銘合作設計東海大學路思義教堂的已歿著名建築師、畫家陳其寬，其妻與女兒101年開設「其美文創公司」，將陳其寬創作之藝術作品製成文創商品，母女聘用黃姓男子擔任文創助理，協助處理公司事務，不料黃男卻涉嫌監守自盜，將陳其寬手繪卡片、版畫等創作占為己有，還複製畫作電子檔，新北地檢署今依業務侵占、無故刪除他人電磁紀錄、違反著作權法等罪將黃男起訴。
102年2月中旬起，「其美文創公司」聘用32歲的黃男擔任公司助理，但事後卻發現3張陳其寬的手繪卡片、盼、長壽、山嵐、日出4幅版畫、圖書目錄、中國現代美術國際學術研討資料、織錦畫等物不翼而飛；此外，陳其寬的水墨畫電子檔也遭刪除，因公司除陳妻、陳女外，僅有黃男一位員工，母女懷疑黃男是內賊，打算把陳其寬的作品拿出去販售或重製牟利，因此報警提告。
黃男辯稱因喜歡明信片畫作，所以帶回家收藏，並無其他意圖；電子檔案是「不小心」複製到的，檢方之前處分不起訴，高檢署發回再查，檢警103年7月在黃男板橋住處，搜到陳其寬的手繪卡片、版畫等物品，並請工程師還原電腦檔案，發現黃男電腦中，有遭刪除的893筆陳其寬水墨畫電子檔，因此不採信其供詞，今將他起訴。
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