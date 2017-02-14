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國道33人斷魂彎道 警方：非重大事故熱點

共有五根鐵製反光標示遭撞斷。（記者吳政峰攝）　

2017-02-14  22:29

〔記者吳政峰／台北報導〕國道五號北上轉國道三號南下的彎道，13日晚間9時許發生重大車禍，一輛賞櫻遊覽車翻覆邊坡，車上33人死亡、11人輕重傷，外界質疑該引道設計有問題，國道高速公路局反駁彎度「符合路線設計規範」，警方則指該路段雖偶有意外，但並非統計上的重大事故熱點。

國道警察第九大隊表示，該路段104年發生6起車禍，其中4件自行和解、1件無人受傷、1件一人死亡；105年則有15起車禍，5件自行和解、6件無人受傷、其餘4件共有3人受傷。

值得一提的是，104年的該起死亡車禍，並非駕駛人過彎不慎，而是他在駕駛小貨車行經該處時，擦撞前方故障車輛，旋轉數圈，最後車頭撞上護欄邊的銳角，駕駛不幸身亡。

雖然統計數據上，該處並非事故熱點，但護欄上可見多處擦撞痕跡，不少車輛在此自撞，甚至連藝人仔仔12年前都在同一路段出事，撞爛價值500多萬的奧迪RS6，警方因此要求用路人駛經此處務必減速慢行。

知情人士指出，國道五號與國道三號幾乎成十字交叉，要將這兩條接在一起，須有足夠的腹地供引道轉彎，但因國道五號0公里處旁已有數棟民宅，不可能徵收，只好在有限的腹地內開闢引道，相對就得犧牲彎道的最佳安全幅度。

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  • 家屬們在招魂，遺物散落滿地，正在等人來拾取。（記者吳政峰攝）

    家屬們在招魂，遺物散落滿地，正在等人來拾取。（記者吳政峰攝）

  • 該引道有減速慢行的標示，但遊覽車當時時速60公里。（記者吳政峰攝）

    該引道有減速慢行的標示，但遊覽車當時時速60公里。（記者吳政峰攝）

  • 車頂遭掀開，怵目驚心。（記者吳政峰攝）　

    車頂遭掀開，怵目驚心。（記者吳政峰攝）　

  • 該路段意外頻傳，護欄可見許多大小不一的刮痕。（記者吳政峰攝）

    該路段意外頻傳，護欄可見許多大小不一的刮痕。（記者吳政峰攝）

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相關關鍵字： 國道5號 熱點 賞櫻團 遊覽車 遊覽車翻覆 重大事故
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