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國道33人斷魂彎道 警方：非重大事故熱點
2017-02-14 22:29
共有五根鐵製反光標示遭撞斷。（記者吳政峰攝）
〔記者吳政峰／台北報導〕國道五號北上轉國道三號南下的彎道，13日晚間9時許發生重大車禍，一輛賞櫻遊覽車翻覆邊坡，車上33人死亡、11人輕重傷，外界質疑該引道設計有問題，國道高速公路局反駁彎度「符合路線設計規範」，警方則指該路段雖偶有意外，但並非統計上的重大事故熱點。
國道警察第九大隊表示，該路段104年發生6起車禍，其中4件自行和解、1件無人受傷、1件一人死亡；105年則有15起車禍，5件自行和解、6件無人受傷、其餘4件共有3人受傷。
值得一提的是，104年的該起死亡車禍，並非駕駛人過彎不慎，而是他在駕駛小貨車行經該處時，擦撞前方故障車輛，旋轉數圈，最後車頭撞上護欄邊的銳角，駕駛不幸身亡。
雖然統計數據上，該處並非事故熱點，但護欄上可見多處擦撞痕跡，不少車輛在此自撞，甚至連藝人仔仔12年前都在同一路段出事，撞爛價值500多萬的奧迪RS6，警方因此要求用路人駛經此處務必減速慢行。
知情人士指出，國道五號與國道三號幾乎成十字交叉，要將這兩條接在一起，須有足夠的腹地供引道轉彎，但因國道五號0公里處旁已有數棟民宅，不可能徵收，只好在有限的腹地內開闢引道，相對就得犧牲彎道的最佳安全幅度。
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