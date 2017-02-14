鄭姓女老師遭殺害棄屍 長達6天無人發現

台14甲線指標16公里路旁有足夠空間，也有上合歡山賞雪遊客停車休息，但無人發現是棄屍現場。（記者佟振國攝）

2017-02-14 16:35

〔記者佟振國／南投報導〕台中27歲陳姓研究生本月6日涉嫌勒斃同校43歲鄭姓女老師，隔天清晨棄屍南投縣仁愛鄉台14甲線近翠峰路段旁山坡下，雖然最近寒流來襲，合歡山追雪人車不斷，棄屍現場路旁也有足夠停車空間，但長達6天無人發現，直到昨天檢警依陳男所述找到鄭女遺體，停留遊客才知道這裡發生駭人聽聞的殺人棄屍案，嚇得趕緊離開。

陳姓研究生在校諮商輔導認識43歲鄭姓未婚女老師，兩人發展成男女朋友，疑陳男想結束這段姊弟戀，2月6日約出鄭女提分出，但鄭女拒絕，爭吵中陳男失手勒斃鄭女，翌日清晨開車至南投仁愛鄉台14甲線指標16公里近翠峰路段路旁棄屍，距離仁愛分局翠峰派出所僅約1公里。

最近寒流來襲，合歡山急凍，形成一片銀色世界，許多遊客上合歡山追雪，棄屍現場路旁有足夠停車空間，也有遊客停留休息，可能高山低溫延緩屍體腐爛速度，無明顯異味，因此長達6天無人發現，昨天檢警才依陳男所述找到鄭女遺體，今天現場仍拉起封鎖線及焚燒紙錢的痕跡，遊客才知道這裡是棄屍現場，直呼「恐怖喔！」