| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
明華園愛的波麗路台中登場
 首頁 > 社會

鄭姓女老師遭殺害棄屍 長達6天無人發現

台14甲線指標16公里路旁有足夠空間，也有上合歡山賞雪遊客停車休息，但無人發現是棄屍現場。（記者佟振國攝）

2017-02-14  16:35

〔記者佟振國／南投報導〕台中27歲陳姓研究生本月6日涉嫌勒斃同校43歲鄭姓女老師，隔天清晨棄屍南投縣仁愛鄉台14甲線近翠峰路段旁山坡下，雖然最近寒流來襲，合歡山追雪人車不斷，棄屍現場路旁也有足夠停車空間，但長達6天無人發現，直到昨天檢警依陳男所述找到鄭女遺體，停留遊客才知道這裡發生駭人聽聞的殺人棄屍案，嚇得趕緊離開。

陳姓研究生在校諮商輔導認識43歲鄭姓未婚女老師，兩人發展成男女朋友，疑陳男想結束這段姊弟戀，2月6日約出鄭女提分出，但鄭女拒絕，爭吵中陳男失手勒斃鄭女，翌日清晨開車至南投仁愛鄉台14甲線指標16公里近翠峰路段路旁棄屍，距離仁愛分局翠峰派出所僅約1公里。

最近寒流來襲，合歡山急凍，形成一片銀色世界，許多遊客上合歡山追雪，棄屍現場路旁有足夠停車空間，也有遊客停留休息，可能高山低溫延緩屍體腐爛速度，無明顯異味，因此長達6天無人發現，昨天檢警才依陳男所述找到鄭女遺體，今天現場仍拉起封鎖線及焚燒紙錢的痕跡，遊客才知道這裡是棄屍現場，直呼「恐怖喔！」

廣告
  • 南投縣仁愛鄉台14甲線16公里翠峰路段棄屍現場拉起封鎖線，還有焚燒紙錢的痕跡。（記者佟振國攝）

    南投縣仁愛鄉台14甲線16公里翠峰路段棄屍現場拉起封鎖線，還有焚燒紙錢的痕跡。（記者佟振國攝）

  • 台14甲線指標16公里前是少有的筆直路段，路旁腹地足夠可供停車。（記者佟振國攝）

    台14甲線指標16公里前是少有的筆直路段，路旁腹地足夠可供停車。（記者佟振國攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 女友 情殺 情殺案 教練
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
悲！遊覽車翻覆
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
- 浪漫情人料理♡
愛妻便當♡烘蛋肉丸
甜蜜蜜♡巧克力奶酪
做大餐♡橙汁鴨胸
太吸睛♡愛心水煮蛋
轉寄

標題：鄭姓女老師遭殺害棄屍 長達6天無人發現


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月14日‧星期二‧丁酉年正月十八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.